Así el primer anuncio de La Casa de los Famosos All Stars

La Casa de los Famosos All Stars

La Casa de los Famosos All Stars se ha convertido en uno de los programas más esperados para el siguiente año, luego de que Telemundo anunció que reunirá a los participantes más aclamados de todas las temporadas.

Ahora, como un preámbulo, la televisora lanzó un primer promocional, con el fin de que los fans puedan ver lo que se viene en algunos meses.

El primer promocional de La Casa de los Famosos All Stars

El primer promocional de La Casa de los Famosos All Stars ha generado gran expectativa al revelar que alrededor de 81 personalidades han formado parte de las cuatro temporadas emitidas hasta ahora. Esto sugiere que solo los mejores de estos participantes podrían ser seleccionados para regresar, lo que ha llevado a los fanáticos a especular sobre los nombres que podrían destacar en esta nueva edición.

Se tiene previsto que el reality show llegue a las pantallas de Telemundo a principios de 2025, así que sólo queda esperar para conocer la fecha de estreno.

¿Quiénes podrían participar?

Entre los destacados se encuentran varios favoritos de cada temporada, aunque algunos no han sido considerados en esta lista. Es relevante mencionar que varios de estos consentidos ya no muestran interés en este tipo de proyectos. No obstante, el tiempo lo dirá, ya que también se escuchan con fuerza nombres como Sophie Durand, Alana Lliteras, Cristina Porta, Guty Carrera, Pablo Montero, Natalia Alcocer, Rafael Nieves, Julia Gama, Aristeo Cázares, José Rodríguez, Arturo Carmona, Alfredo Adame y Diego Soldano.

Todavía no se ha confirmado si los ganadores de cada temporada tendrán la posibilidad de ser tomados en cuenta. Si esto ocurre, podríamos ver a Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson y Maripily Rivera enfrentar nuevamente este emocionante desafío.

Cabe señalar que el público ha pedido de vuelta a sus grandes favoritos, para verlos trinfar.