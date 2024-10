Amaia Montero habla sobre un posible regreso a La Oreja de Van Gogh

Este pasado lunes, Leire Martínez anunció su repentina retirada de La Oreja de Van Gogh y esto llevó a que todos los focos se posaran sobre Amaia Montero. Muchos rumores crecieron sobre un posible regreso al grupo y, aunque la artista se había mantenido al margen de la situación, ya ha dado su respuesta.

Toda esta semana el mundo de la música está dividido por esta noticia que ha dejado en shock a todos los seguidores de La Oreja de Van Gogh. Unos apoyan a Leire Martínez, y otros, desean que Amaia Montero vuelva a subirse a los escenarios junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. De momento, lo que se sabe con certeza, según afirmó El Mundo después de hablar con la discográfica Sony, es que la artista iba a continuar con su carrera en solitario.

¿Qué dijo Amaia Montero sobre regresar a La Oreja de Van Gogh?

Este pasado miércoles, la cantante ofreció sus primeras palabras sobre el tema en el programa de TardeAR: “Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo. ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte ”.

De hecho, la cantante ha sido muy tajante con lo que está sucediendo: “No tiene nada que ver conmigo (la salida de Leire). Se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”.

La intérprete de Rosas o El regalo más grande ha pedido que la dejen de atacar en redes sociales porque lo está pasando muy mal y le está pasando factura. Además, desde el programa de Ana Rosa Quintana, han asegurado que al final de la conversación, la artista estaba devastada. “Yo no he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol y tomándome un respiro de la música. Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar. Ahora mismo estoy muy cabreada. A mis fans les quiero mandar un mensaje y decirles que les adoro”.

Ante la pregunta del reportero sobre si tiene pensado volver pronto a la música, y a los escenarios ha contestado que “si me dejáis, sí”.