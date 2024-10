“No me gusta”, escritor y director Paul Schrader criticó a ‘Joker 2′

El famoso escritor y productor Paul Schrader no tiene buenos comentarios para ‘Joker 2′, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. El filme que se estrenó el pasado 4 de octubre, ya ha sido catalogado como un fracaso, con pérdidas estimadas entre 150 y 200 millones de dólares.

“ No me gusta ninguna de esas personas… No me gustan como actores. No me gustan como personajes. No me gusta todo. Quiero decir, esas son personas que, si vinieran a tu casa, saldrías por la puerta de atrás ”, dijo Schrader, de 78 años, según publicó New York Post.

El cineasta contó que al igual que otras personas, cuando fue al cine y comenzó a ver la secuela, salió de la sala. “Me fui, compré algo, volví, vi otros 10 minutos.. Eso fue suficiente”, relató.

Paul Schrader indicó que solo vio como unos 10 ó 15 minutos de la película, la cual tildó como “un musical realmente malo”.

Aunque la primera parte de ‘Joker’, bajo la dirección de dirigida por Todd Phillips, fue todo un éxito con más de $1 mil millones recaudados, y dos Premios Oscar, ‘Joker 2′ no ha tenido el mismo destino.

‘Joker 2′ y montos de recaudación

Variety dice que ‘Joker 2′ ha recaudado $165 millones en el ámbito mundial, pero que la primera parte, logró recaudar después de tres días, $248.4 millones en todo el mundo.

“La secuela no ganará mucho al final de su carrera teatral, con la venta de entradas proyectada para detenerse en un bruto de por vida de $65 millones a nivel nacional y $210 millones a $215 millones a nivel mundial cuando ‘Folie à Deux’ abandona la pantalla grande”, refiere el citado medio.

El problema radica en que ‘Joker 2′ costó $200 millones de producción y aproximadamente $100 millones para comercializar y distribuir. Las pérdidas rondan entre los 150 y los 200 millones de dólares.