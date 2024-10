“Hay varias serpientes”, Peso Pluma estalla contra colegas de la industria musical

Peso Pluma sigue ganando poder y respeto dentro de la industria musical, especialmente por la popularidad que tomaron algunos de sus lanzamientos a nivel internacional, siendo reconocido como uno de los exponentes mexicanos más importantes de la actualidad.

En este sentido, el intérprete de “Lady Gaga” acudió como invitado especial a la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, en donde reveló algunos aspectos especiales de su carrera y los motivos que lo colocaron como uno de los referentes del regional mexicano, además de resaltar por su opinión sobre otros colegas.

Peso Pluma estalla en contra de colegas de la industria musical

Durante el panel, el cantante mexicano llamó la atención de los asistentes en distintas ocasiones, especialmente por su opinión sobre algunos famosos dentro de la industria, señalando que suelen tomar protagonismo.

“Van y se paran el cuello diciendo que ellos son los que cimentaron un camino”, dijo.

Pese a que Hassan aseguró que hay personas que merecen el lugar que tienen dentro de ciertos géneros musicales, intentó hacer evidente que algunos suelen aprovecharse de los artistas emergentes y menospreciar sus propuestas.

“Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas, y yo soy el único, perdón que me exprese así, que tiene los huev** para venir y pararse en un panel de Billboard y decirles a todos los artistas y también a todos los que están saliendo, que se pongan truchas. Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria”, dijo.

En medio de la controversia que generó, Peso Pluma aseguró que no iba a revelar los nombres, pero señaló la hipocresía que suele permanecer entre algunos colegas, por lo cual sus seguidores comienzan a especular sobre los famosos a los se estaría refiriendo.

“No voy a tirar, ni decir nombres, pero hay un chingo que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren y atrás de mí es otra cosa”, añadió.