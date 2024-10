Fallece Liam Payne, exintegrante de One Direction

El cantante y compositor británico Liam Payne fue hallado muerto este miércoles en el hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 31 años.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, confirmó al canal local Todo Noticias que el exintegrante de la banda One Direction “cayó de un tercer piso a un patio interno” de hotel Casa Sur del barrio de Palermo, en la capital argentina.

Cuando los médicos asistieron al músico constataron “lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de la caída”, según Crescenti.

Un reporte del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires indicó que en horas de la tarde agentes se trasladaron al hotel tras recibir una llamada al 911 “donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

De acuerdo a la versión policial, el encargado del hotel informó a los oficiales que “sintió un fuerte ruido en el pulmón interno del hotel”.

Cuando se dirigieron al lugar indicado, los policías constataron “el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de la habitación”, dijo el Ministerio.

Payne fue identificado por su pasaporte.

El titular de Servicio de Emergencias y la policía declinaron responder si la caída de Payne fue producto de un accidente, suicidio u otra hipótesis. Por el momento, un fiscal investiga como un caso de muerte violenta y es inminente el traslado del cuerpo del músico a la morgue para la autopsia.

“Si es caída libre y no hay nada que lo atenúe, es un golpe prácticamente mortal”, acotó Crescenti.

Según reportes de la prensa argentina, el artista estaba en Buenos Aires para asistir al concierto de su excompañero Niall Horan.

Payne tenía un hijo de 7 años, Bear Gray Payne, que tuvo con su exnovia, la música Cheryl Cole. También le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y sus dos hermanas mayores, Ruth y Nicola.

¿Quién era Liam Payne?

Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010 tras su paso por el programa de talento The X Factor. Allí surgió el grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson.

En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night, el primero en debutar como número uno en Billboard en Reino Unido.

Entre 2012 y 2015, Payne lanzó junto a sus compañeros dos discos -Take Me Home y Midnight Memories-, creaciones musicales que terminarían de posicionar al grupo como uno de los más reconocidos a nivel internacional.

No fue hasta 2016 que el también guitarrista de 31 años decidió perseguir una carrera como solista con la discográfica Capitol Records. Durante aquella etapa experimental, produjo hits como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, entre otros.

Luego de cuatros años como artista individual, lanzó su primer tour mundial en 2020.