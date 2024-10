Cinco miniseries en Netflix para ver este mes del terror

Con el auge de las miniseries como una de las tendencias más destacadas en la programación de streaming, Netflix ha sabido apostar por producciones que engancharán de principio a fin a los amantes del terror.

Este formato ha ganado popularidad no sólo por su capacidad para contar historias compactas y satisfactorias, sino también por su flexibilidad y el impacto emocional que pueden generar en los espectadores.

Este enfoque es especialmente efectivo en el género de terror, donde el suspenso y la tensión son clave. Con una duración de entre cuatro y ocho episodios, las miniseries logran sumergir al espectador en una experiencia intensa y envolvente, perfecta para aquellos que buscan un bocado de terror que puedan consumir de una sola vez. A diferencia de las series de larga duración, que pueden perder ritmo o interés a medida que se desarrollan, las miniseries se centran en una trama específica, manteniendo el suspenso y la intriga desde el principio hasta el final.

Estas son las miniseries de terror en Netflix que no te puedes perder

Midnight Mass

Misa de medianoche Miniseries que te causarán pesadillas esta temporada de terror (Netflix)

Creada por Mike Flanagan, conocido por su capacidad para tejer terror psicológico con narrativas profundas, Midnight Mass explora la vida de una comunidad aislada en una isla que comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales tras la llegada de un nuevo sacerdote. La serie aborda temas de fe, culpa y redención, todo envuelto en un manto de horror que desafía a los personajes y a los espectadores por igual. Con giros inesperados y un desarrollo de personajes excepcional, esta miniserie se ha convertido en un favorito entre los aficionados al terror.

The Haunting of Hill House

The Haunting of Hill House Miniseries que te causarán pesadillas esta temporada de terror (Netflix)

Otra obra maestra de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House narra la historia de una familia que enfrenta los traumas de su pasado mientras lidia con los fantasmas de su antigua casa. La serie utiliza una narrativa no lineal que permite explorar la historia de cada personaje, revelando cómo el terror y la tragedia han moldeado sus vidas. Su mezcla de horror sobrenatural y drama familiar ha resonado con muchos, convirtiéndola en una de las series más aclamadas del género.

The Watcher

El vigilante Una de las mini series más escalofriantes de la plataforma que sigue en el top de popularidad (Netflix)

Dirigida por Ryan Murphy, es una miniserie basada en la aterradora historia real de la familia Broaddus, quienes se mudaron a una casa en Nueva Jersey y empezaron a recibir cartas amenazantes de un acosador conocido como “El Vigilante”. Protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale, la trama explora el creciente terror y la paranoia que sienten los Brannock al darse cuenta de que sus movimientos están siendo observados. La serie, que incluye textos reales de las cartas, profundiza en el miedo a la invasión de la privacidad y la inseguridad en el hogar, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos a lo largo de sus siete episodios.

Ratched

Ratched Una miniserie que te provocará pesadillas (Netflix)

Aunque recientemente se anunció la cancelación de la segunda temporada, sigue siendo una miniserie imperdible en Netflix. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la historia sigue a Mildred Ratched, interpretada por Sarah Paulson, quien llega a un hospital psiquiátrico en California en 1947. Aunque al principio se presenta como la enfermera modelo, su ambición y naturaleza oscura comienzan a revelarse a medida que se infiltra en el sistema de salud mental, mostrando cómo los verdaderos monstruos pueden formarse a partir de experiencias traumáticas. Inspirada en el personaje de Atrapado sin salida, la serie explora temas de poder y manipulación, y ha sido elogiada por su cinematografía y actuaciones.

The Cabinet of Curiosities

The Cabinet of Curiosities Una miniserie de Guillermo del Toro (Netflix)

Esta serie antológica, presentada por Guillermo del Toro, ofrece una colección de relatos de horror únicos. Cada episodio se centra en una historia diferente, explorando diversos aspectos del miedo y lo sobrenatural. Con una estética visual impresionante y narrativas inquietantes, The Cabinet of Curiosities es perfecta para quienes buscan variedad en su experiencia de terror. Del Toro, conocido por su amor por lo macabro y lo fantástico, ha logrado crear un espacio donde cada historia se siente fresca y original.