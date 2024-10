La princesa Kate es la fanática número 1 de su hijo Louis durante un partido de fútbol

La princesa de Gales hizo un gesto muy maternal este fin de semana y es que los fanáticos de la realeza informaron que la vieron asistiendo a un partido de fútbol local con el príncipe Louis.

La fanática #1 de su hijo menor

La princesa Kate fue vista charlando con otras mamás mientras animaba orgullosamente a su hijo menor el sábado por la mañana, según una fuente de un admirador. En un video compartido en TikTok, se puede ver a la futura reina vestida informalmente mientras interactúa con otros padres en el campo.

“Es hora de contarles lo que me pasó ayer. No lo van a creer”, dijo el usuario.

“Llevo a mi hijo a ver un partido de fútbol casi todos los fines de semana. Como siempre, fui al partido de fútbol y, cuando llegué, había mucha gente charlando y había un ambiente un poco extraño, no el ambiente habitual. Me acerqué a uno de mis amigos, al que veo allí todas las semanas, y le dije: ‘¿Qué está pasando? ¿A qué viene tanta emoción? Es solo un partido de fútbol’. No podía creer lo que acababa de decir. Me dijo: ‘Si te das la vuelta, [la princesa Kate] está allí’”.

La princesa de Gales cautivó a los fanáticos reales

Kate fue vista utilizando tonos neutros de otoño con una chaqueta encerada Edith de Barbour x Alexa Chung en color arena y lo combinó con unos pantalones acampanados marrones, guantes marrones, una bufanda marrón y un bolso verde oliva.