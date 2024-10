La música de Milli Vanilli vuelve a popularizarse gracias a la serie de los hermanos Menéndez

El dúo pop europeo Milli Vanilli, que alcanzó fama mundial a finales de los 80 con éxitos como “Girl You Know It’s True” y “I’m Gonna Miss You”, ha resurgido en las listas de popularidad gracias a la serie de Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, creada por Ryan Murphy.

La banda sonora de esta producción ha incluido varias canciones de Milli Vanilli, lo que ha generado un renovado interés por la música del grupo. Milli Vanilli, formado por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, vivió una meteórica carrera que fue abruptamente interrumpida por el escándalo de playback que salió a la luz en 1990.

Netflix y la serie de los hermanos Menéndez le devuelven la vida a Milli Vanilli

En 1990, el mundo de la música se enteró de que dúo no interpretaba realmente sus propias canciones, lo que les costó la devolución del Grammy que habían ganado y su posterior caída en desgracia. A pesar de esto, sus canciones permanecen en la memoria de muchos como símbolos del pop de finales de los 80.

La serie sobre los hermanos Menéndez, que relata el caso real del asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989, ha jugado un papel crucial en el resurgimiento de la música de Milli Vanilli. Desde el estreno de la serie, las reproducciones de Milli Vanilli en plataformas como Spotify y YouTube han aumentado notablemente.

Según el libro “The Menendez Murders: The Shocking Untold Story of the Menéndez Family and the Killings that Stunned the Nation”, Lyle Menéndez eligió la canción “Girl I’m Gonna Miss You” para el funeral de sus padres. Este detalle real ha sido recreado en la serie de Netflix.

Milli Vanilli en la cima de Spotify gracias a Netflix

“Girl I’m Gonna Miss You” se encuentra actualmente en la lista de las canciones más virales a nivel global en Spotify. Además, otros éxitos como “Blame It On the Rain” y “Girl You Know It’s True” también están viendo un incremento significativo en sus reproducciones, con millones de oyentes mensuales.

A pesar de la trágica muerte de Rob Pilatus en 1998, Fab Morvan ha continuado ligado a la música, y recientemente ha estado promocionando un documental sobre la historia de Milli Vanilli, dirigido por Luke Korem en 2023. Gracias a la serie de los hermanos Menéndez, el legado musical del dúo ha encontrado una segunda vida.