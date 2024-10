Foto: Así quedó Alexandra Fuentes tras cirugía en su rostro

La animadora Alexandra Fuentes reveló la razón por la cual estuvo dos semanas fuera del espacio televisivo que modera “Alexandra a las 12″ por Telemundo.

Según expresó, durante el comienzo del programa en la mañana del martes, desde hace un tiempo tenía la inquietud sobre las bolsas que se le formaban en la parte inferior de sus ojos. No fue hasta que su propia madre le aconsejó que se realizara una cirugía para mejorar esta parte de su rostro, que se decidió a dar un paso hacia adelante.

PUBLICIDAD

“Yo salí de aquí hace dos jueves a hacer algo que yo quería hacer hace mucho tiempo y que pensé quedarme calladita y no compartirlo, como que me fui, llegué y no pasó nada. Pero yo estoy tan contenta y tan satisfecha que quiero compartirlo con ustedes”, comenzó diciendo.

“Yo me levanto todos los días, a hacer ejercicio, cada vez que me levantaba a las 4 de la mañana, que me miraba al espejo, sentía que había una especie de escena de horror”, expresó al describir cómo se veía antes de su operación.

Mientras pensaba sobre si hacerse la operación, esta indicó que fue a buscar la opinión de su madre. “Un día mami me miró y no hay opinión más honesta que la de tu madre, si usted quiere una opinión honesta, tu madre. Eso no falla, mami me miró y me dijo: Alexandra opérate esas bolsas”, contó.

Durante el programa del día de hoy, la animadora ha estado utilizó gafas para cubrir su rostro. Sin embargo, luego entrevistó al doctor Noel Pérez Soto, encargado de realizarle el procedimiento. Este indicó que la recuperación de la animadora “ha sido muy buena y se ve muy bien”.

La recuperación del procedimiento es de unos tres meses, sin embargo, Fuentes ha tenido una rápida recuperación.