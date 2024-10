Familiares y amigos rinden tributo a Eddie Miró

Con un féretro rodeado de enormes coronas con rosas blancas y ubicado en el centro de la capilla Elta L. Ehret en la Funeraria Ehret en San Juan, decenas de personas fueron a darle el último adiós a Eduardo “Eddie” Miró Castañeda.

A la entrada de las puertas de la capilla, había un cartel con una fotografía del presentador y también comediante. A su lado, la libreta con las firmas de los allí presentes.

Se firmaron más de nueve páginas; la capilla estaba repleta de familiares, amigos, allegados y viejos compañeros de trabajo, también, había seguidores y fanáticos de su sonrisa que fueron a darle el último adiós a Eddie Miró.

En la misa estuvieron siempre a su lado su esposa, Ita Medina y sus tres hijas, Michelle, Dana y Christie, así como algunos de sus nietos. También, entre los convocados estaba el animador y yerno de Eddie Miró, Luisito Vigoreaux junto a su esposa Dana Miró.

Uno de los antiguos televidentes de Miró sujetaba con ambas manos una pancarta que leía “Eddie siempre serás el de la eterna sonrisa en nuestro corazón”, mientras que “Wandys”, vecina de Cayey recordó a Miró con mucha alegría.

“Él vino a este mundo a alegrar, siempre tenía una sonrisa… yo lo veía todos los días de chamaquita”, dijo.

Los Hermanos Sanabria se hicieron presentes y le rindieron un homenaje póstumo, y el cantante y actor puertorriqueño, Chucho Avellanet, elevó una canción al cielo titulada Señor, Me has mirado a los ojos, seguida de fuertes aplausos.

“El Espíritu Santo nos da dones y él los desarrolló a nivel personal y profesional… la sonrisa de papi nos iluminará siempre”, dijo una de sus hijas, Michelle Miró.

Quienes asistieron pudieron recoger allí una tarjeta con una imagen que leía el poema “Si mañana no despertara”, de Mario Benedetti. Este poema fue leído por una de sus hijas, Michelle Miró a petición de su mamá al finalizar la misa.

Si mañana no despertara,

Solo cree que me he dormido.

Piensa que en la paz de mi sueño,

te sueño y no me he ido.

También escucha mi música,

lee mis libros, usa mi ropa,

toma mi copa, bebe mi vino.

No me recuerdes ausente.

No me busques en el olvido.

Búscame dentro de ti.

Ahí estaré contigo.

Eddie Miró fue un respetado animador quien por cuatro décadas se destacó con su distintiva personalidad en “El Show de las 12″ y “Noche de gala” en su hogar Telemundo.

Luego de una hora recordando memorias junto al hombre de la eterna sonrisa, sus restos fueron sepultados en el Cementerio Nacional de Morovis.