Ex Miss Universo Dayana Mendoza se burló de Messi por sus palabras tras empatar ante Venezuela

La modelo venezolana y ex Miss Universo, Dayana Mendoza, se burló del futbolista Lionel Messi por la respuesta que él dio cuando un reportero le preguntó por qué la selección de Argentina no le ganó a la de Venezuela el pasado 10 de octubre cuando quedaron empatados 1-1 como parte de las Eliminatorias del Mundial.

El astro argentino achacó el resultado a la lluvia, que según él, afectó la cancha, y por tanto, la estrategia de juego que tenían planificada.

“Fue muy difícil, se hizo un partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos en el segundo tiempo por derecha, es difícil jugar así, la verdad es que se juega muy poco. La cancha no ayudó a hacer lo que nosotros queríamos. Tuvimos que hacer otro partido el cual no habíamos preparado”, respondió Messi al reportero de TyC Sport.

Además, Messi indicó que el agua “paraba” la pelota, poniendo el sello a unas declaraciones que se convirtieron en meme por parte de los hinchas venezolanos, entre ellos, la ex Miss Universo, Dayana Mendoza.

La exreina no aguantó la risa ante el comentario de un usuario en las redes que dijo irónicamente: “Lo bueno es que Venezuela jugó en la parte seca de la cancha”.

La modelo venezolana se rió a carcajadas ante el mencionado comentario, expresando que “nos hemos reído tanto, es que los venezolanos le sacan punta a todo, demasiado”.

Mientras miraba a la cámara, Mendoza: “A Venezuela no le afectó la cancha para nada” y seguía riéndose para seguidamente decir “ ay Messi, te pasaste, te pasaste Messi, hazme el favor ”.

Dayana Mendoza despertó reacciones

La actitud de Dayana Mendoza ante la respuesta de Messi sobre por qué Argentina no le ganó a Venezuela, generó reacciones en las redes sociales. Muchos la criticaron por burlarse pese a su creencia cristiana. Sin embargo, otros la defendieron, aseverando que el hecho de estar convertido al cristianismo, no implica que la gente no se pueda reír.

Otros más criticaron el hecho de que los hinchas de Venezuela festejen un partido que no ganaron, ya que fue un empate. No obstante, unos más resaltan que por el calibre de la selección de Argentina en el fútbol, cualquiera celebra un gol ante ellos.

“Pero no sé cuál es la burla, si Venezuela tampoco ganó! ¡No hay que celebrar antes de tiempo!”, “¿Quién la conoce? Pobre busca los cinco minutos de fama y otra cosa que habrán ganado que festeja tanto? Avísale que empató”, “ya es una broma. Siempre hay un motivo... Lluvia, sol, frío jeje”, “nuestra querida Miss Universo 2008 como se lo goza”, “mi gente sean felices, hay que ponerle sentido del humor a la vida… Los venezolanos nos reímos hasta de nuestras desgracias y ya suficientes tenemos, por eso celebramos con mucho orgullo el empate”, son algunos comentarios en la cuenta @rematedegol en Instagram, que difundió el video de Mendoza riéndose de Messi.