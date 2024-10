“Estoy que me río solo”: Danilo Beauchamp celebra éxito de “El Mega Reguero”

El animador y locutor de “El Mega Reguero”, Danilo Beauchamp, se mostró complacido con los resultados de las encuestas trimestrales de la industria radial que colocaron a su programa como uno de los favoritos de la audiencia en las tardes.

La información fue confirmada por la empresa Spanish Broadcasting System (SBS), mediante un comunicado en el cual aseguran que los programas radiales de sus emisoras, La Mega, La Nueva 94 y Estereo Tempo.

Según se indicó, el programa “El Mega Reguero” de Danilo Beauchamp, Alejandro Gil Santiago y Madga (personaje de Freddo Vega) fue el favorito entre las personas de 18 a 49 años y 25 a 54 años.

“Estoy que me río solo. Lo logramos nuevamente. Cuando me dijeron que primero el programa iba por las dos emisoras mientras se tomaban decisiones, me sentía cómodo, pero cuando me dijeron solo por La Mega 106.9 FM ya teniendo buenos resultados en las encuestas, respiré hablé con mis talentos y lo logramos, y eso demuestra mucho…”, sostuvo Danilo Beauchamp.

El pasado mes de febrero el programa se escuchó por La Mega y La Nueva 94, tras la salida de Jorge Pabón “Molusco” de SBS. Luego en abril, pasó a La Mega 106.9 FM como “El Mega Reguero”.

Del mismo modo, el espacio radial mañanero “El Despelote” de Rocky The Kid, quien no tuvo a su compañera Angelique Burgos “Burbu” a su lado por los pasados meses, logró la posición número 1 en personas de 18 a 34 y 18 a 49 años.

Por otro lado, “El Circo de La Mega 106.9 FM”, integrado por Antonio “Tony” Sánchez “El Gangster” y Funky Joe, logró la posición 1 en la categoría de programas en FM en personas de 12 años en adelante y hombres de 25 a 54 años.

“Estos resultados nos llenan de mucha alegría y nos motivan para continuar trabajando más fuerte a favor de nuestra audiencia Acepté el reto de asumir la gerencia de SBS PR en medio de cambios, pero en equipo hemos logrado estos excelentes resultados no solo en programación, sino también en ventas”, abordó Eddie Cancela, Vicepresidente y Gerente General de SBS Puerto Rico.