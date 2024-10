Llega a su fin “Adolescente Podcast” tras la salida de Paula: “Estoy cansada de ser figura pública”

“Adolescente Podcast”— la serie digital de Molusco TV en YouTube donde Jorge, Paula y Ocean Pabón compartían temas de lo que conlleva ser adolescente en la sociedad— llegó a su fin.

La cancelación del proyecto digital, lanzado en el 2023, se dio luego de que Paula decidiera abandonar el espacio.

“Ustedes saben que desde hace mucho tiempo Paula se quería quitar de este pódcast. Justamente, luego cae la nominación en los Premios Influencer y de repente se quedó un rato más. Luego me dice ‘papi quiero quitarme del pódcast’ y se quedó un rato más. Yo genuinamente no quiero seguir estirando el chicle para ella, y aunque me hubiera gustado hacerle un pódcast distinto para despedirla, hoy es el último pódcast donde va a estar con nosotros Paulita. Oficialmente, decidió no continuar en el pódcast. Así que, lamentablemente, hoy es el último episodio de Adolescente”, reveló “El Molusco”.

El copresentador del nuevo programa de Wapa Televisión, “La reunión”, destacó que, con la salida de su hija menor y el hecho de que su primogénito ya está saliendo de la etapa de la adolescencia, tomó la decisión de no continuar con el mismo.

“Uno no está ready ni va a saber si lo que está haciendo uno es correcto cuando lo haces. Me cogió desprevenida, pero, en verdad, es que, yo estoy cansada. Estoy cansada de ser figura pública y de todo lo que eso conlleva. Tú más que nadie puede saber lo que eso conlleva, pero cansa. Y si uno lo puede evitar, y yo se que no se va a terminar de la noche a la mañana, y yo creo que nunca. Pero, a veces yo quisiera, simplemente, ser una persona normal, que soy una persona normal, pero, tú me entiendes”, dijo Paula con los ojos llorosos, reiterando que la decisión es “fuerte”, pero su vez siente “paz porque es algo que he querido y no porque sí”.

“Yo soy fiel creyente de que esa gente que es tocada por las cosas que decimos aquí, pienso que Dios no se limita a estos pódcast para utilizarnos para llegar a la gente que necesita de nosotros, que necesitan de Él. Él me va a poner donde él necesita que yo este”, agregó.

“Adolescente Podcast” llegó este 2024 hasta el teatro con una comedia familiar que presentaba las ocurrencias y situaciones cotidianas que se viven día a día en un hogar con personas en el período de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta.