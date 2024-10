Andrew Garfield dice que “se sintió demasiado viejo” para la audición de Spider-Man

Andrew Garfield, el actor británico que interpretó a Peter Parker en The Amazing Spider-Man, compartió recientemente sus reflexiones sobre el proceso de audición para el icónico papel.

En una aparición en el podcast “Happy Sad Confused”, Garfield reveló que, en su momento, sentía que su edad era un obstáculo para asumir el rol de un adolescente. A sus 25 años, consideraba que estaba “demasiado viejo” para interpretar a un personaje que debía representar a un estudiante de secundaria.

Garfield, consciente de su edad y del desafío que implicaba, llegó a la audición sintiendo una mezcla de nerviosismo y dudas. Sin embargo, fue su coach de actuación, Greta Seacat, quien le ofreció un consejo crucial que cambiaría su perspectiva.

Le sugirió que tratara la prueba de pantalla como si estuviera creando un cortometraje con amigos, lo que le permitió liberarse de la presión y acercarse a la actuación de una manera más natural. Este cambio de mentalidad fue clave para que Garfield se sintiera más cómodo y confiado durante el proceso.

“Trata esto como si no importara”, recordó que se dijo a sí mismo. Esta actitud le permitió conectar con el personaje de manera más auténtica y sincera, y le ayudó a mostrar su verdadero potencial en la audición.

Tras salir de la prueba, Garfield se sintió satisfecho con su desempeño, un sentimiento que eventualmente se tradujo en el éxito de su elección para el papel.

Regreso como Spider-Man

Aunque The Amazing Spider-Man 2 no alcanzó el éxito esperado y terminó su etapa como Spider-Man, Garfield tuvo la oportunidad de volver a encarnar al personaje en la exitosa película de 2021 Spider-Man: No Way Home. E

n dicha película, compartió pantalla con otros actores que han interpretado al superhéroe, lo que permitió a los fanáticos disfrutar de un emocionante encuentro entre las diferentes versiones de Spider-Man.

Hoy en día, Garfield ha dejado en claro que estaría dispuesto a regresar al papel si las circunstancias son adecuadas y si el proyecto aporta algo significativo al legado de Spider-Man.