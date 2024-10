Serie “The Office” sigue sumando integrantes a su elenco

La nueva serie de “The Office”, desarrollada por la plataforma de entretenimiento Peacock, anunció la incorporación de cuatro nuevos actores a su elenco.

En enero de 2024, se reveló que Greg Daniels estaba al frente de este nuevo proyecto, que no se considera un reinicio ni un “spin-off”, sino un “mockumentary” que se sitúa dentro del mismo universo que la serie original.

La narrativa se centrará en un equipo de documental que busca nuevos temas para cubrir, encontrando un histórico periódico en apuros y al editor que intenta revivirlo con la ayuda de reporteros voluntarios.

Aunque el título oficial aún no ha sido confirmado, se rumorea que la serie podría llamarse “The Paper”.

Se menciona que este planteamiento promete ofrecer un nuevo enfoque en el género, combinando el humor característico de “The Office” con una trama contemporánea.

Los nuevos actores que se suman al reparto son: Gbemisola Ikumelo, conocida por su trabajo en Black Ops y A League Of Their Own; Alex Edelman, de Unfrosted; Tim Key, que participó en The End of the F**ing World*; y Eric Rahill, quien apareció en Friendship.

La nueva serie también contará con un elenco estelar que incluye a Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei y Ramona Young.

Greg Daniels, que fue clave en la creación de la serie original, se asocia nuevamente con Michael Koman para co-crear esta nueva entrega. Juntos, están impulsando un proyecto que busca honrar el legado de The Office, mientras exploran nuevas direcciones narrativas.

La serie está siendo producida por Universal Television, y aunque aún no hay una fecha de estreno oficial, la expectación sigue creciendo entre los fanáticos.

La promesa de esta nueva serie resuena con el legado de The Office, asegurando que los seguidores estén ansiosos por ver cómo se desarrollará esta historia en un entorno familiar pero innovador.