Yandel rinde tributo a Tito Trinidad y se une a Tego Calderón en “Elyte”

El exponente urbano, Yandel, lanzó oficialmente su nuevo álbum “Elyte” en el cual cuenta con un tema muy especial junto a Tego Calderón, ambos pilares del movimiento urbano que ahora se escucha alrededor del mundo.

El creador de éxitos boricua sentó las bases del reggaetón, el género nacido en Puerto Rico con influencias de ritmos panameños y jamaiquinos. Básicamente, si estabas en edad de perrear a finales de los 90 y principios de los 2000, tuviste la suerte de disfrutar la Edad de Oro del reggaetón.

“ELYTE es mi álbum #11 como solista. Me encantan los desafíos y uno de los mayores desafíos de esta nueva producción fue adaptar mis ideas a nivel creativo a lo que el público está escuchando actualmente”, dice Yandel. “Ese factor me ha ayudado mucho a expandir mi capacidad artística y me ha dado la oportunidad de seguir evolucionando en mi género y mi música”.

Para ELYTE, Yandel cuenta con el apoyo de sus compadres de la vieja escuela como Tego Calderón y Maldy, pero también con los líderes de la nueva ola (Myke Towers, Jay Wheeler).

“Trabajé cuidadosamente en este álbum, buscando mantener la esencia de mi sonido y colaborando con grandes colegas que, cuando toqué a sus puertas, no lo pensaron dos veces y me apoyaron en este proyecto tan importante”, añade.

A continuación, algunos de los temas destacados de ELYTE:

“PUÑO DE TITO”: Inspirado en uno de los mejores boxeadores de Borinquen, Félix “Tito” Trinidad, Yandel abre con confianza agresiva.

“REGGAETON MALANDRO”: Si alguien puede sacar lo mejor de Tego Calderón, el verdadero maestro de ceremonias del género, es Yandel. En una fórmula probada, Tego lanza sus letras en tono grave mientras Yandel canta sin esfuerzo, como si fuera 2004.

“OLD SCHOOL”: Aunque Farruko hoy se enfoca más en la música secular, cuando Yandel te llama, de inmediato te subes al tema. La pista, influenciada por el reggae, evoca los buenos tiempos del género.

“LA MALOTA”: Aunque ELYTE cuenta con grandes invitados, Yandel brilla cuando está solo en la cabina. Este es un clásico reggaetón romántico de Yandel, donde anhela a un ex-amor.

“HÁBLAME CLARO”: Claramente, un tema de Yandel y Ferxxo no falla. Aquí, el dúo continúa su racha ganadora.

“MAQUINA”: Es una pura fiesta de perreo (sucio). Combinar a Maldy, Brray y el flow melódico de Yandel resulta en uno de los éxitos sorpresa de 2024. Un arranque de fuego automático.

“AFTERPARTY”: Uno de los descendientes musicales de Yandel, J Balvin, se enfrenta de igual a igual con el ícono. Y nuestros oídos lo agradecen.

“CUELLITO”: Una pista sensual solo para amantes. Y si hay alguien que sabe cómo dedicarle una serenata a la forma de una mujer, ese es Yandel.

Nunca uno para emular, sino para dominar, Yandel sigue elevando el nivel, y ELYTE es una prueba de ello.