Jennifer Lopez habla por primera vez de su divorcio con Ben Affleck: “Era exactamente lo que necesitaba”

La privacidad es uno de los escudos que más caracterizan a Jennifer Lopez, una actriz y cantante que no suele hablar abiertamente de su vida privada. Actualmente está pasando por un divorcio con Ben Affleck, después de un par de años de casada y durante todo este tiempo se había mantenido alejada de los medios.

Sin embargo, recientemente ha decidido romper el silencio con respecto a su ruptura con Ben Affleck, que es la segunda con el actor de 52 años, tras el romance (y casi matrimonio) que ambos tuvieron en el 2002.

El hecho de que se reencontraran 20 años después, y decidieran casarse, nos hacía pensar de que esta vez iba a ser para siempre. Pero el destino quiso que las cosas entre JLo y Affleck no siguieran por el mismo camino y es algo con lo que la actriz de 55 años dice estar tranquila, ya que el divorcio, según sus mismas palabras “era exactamente lo que necesitaba”.

Jennifer Lopez Reencuentor de J.Lo y Ben Affleck sorprendió a todos (Instagram)

De acuerdo con lo que informa la revista Quién, Jennifer Lopez habló en una charla grabada con el comediante Nikki Glaser. Allí desahogó sus sentimientos con respecto al divorcio de Ben Affleck.

“Cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como decir: ‘En realidad, soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma’. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad en mí misma”, dijo JLo.

Asimismo, admite que la soltería es para ella “nuevo territorio” y al mismo tiempo puede ser “solitario, desconocido, aterrador, triste y desesperado”. Sin embargo dice que “estar en una relación no me define. (La separación) era exactamente lo que ella necesitaba”, destacó.