Adamari López se quita las extensiones de pelo en pleno programa

La presentadora puertorriqueña Adamari López sorprendió a la audiencia al quitarse las extensiones de cabello durante su participación en el programa junto a Chiquibaby, Ada y Chiqui.

En un episodio donde las conductoras compartían sus secretos de belleza capilar, se abrió un diálogo honesto sobre la utilización de extensiones y pelucas en el ámbito televisivo, algo que la motivó a dar un paso hacia adelante para probar amor propio y seguridad en sí misma.

Así fue el momento en el que Adamari López se desprendió de sus extensiones de pelo

“Nosotras en particular trabajamos en televisión y todos los días nos hacen algo en el pelo, por eso es que a veces recurrimos a las extensiones, a las pelucas”, comenzó diciendo Chiquibaby para dar contexto.

“Sin duda alguna, pero también es porque a veces tenemos poco pelo”, comenzó reflexionando Adamari López para inmediatamente ponerse como ejemplo. Tras esto, tomó la decisión de retirarse paso a paso las extensiones que adornaban su cabello.

“Todo el mundo sabe que yo no tengo el cabello largo, pero me pongo estas extensiones que me hacen lucir como si tuviera el cabello más frondoso”, confesó. “Si no me pongo estas extensiones no se me ve igual, lo que tengo son cuatro pelos”, bromeó al respecto, mostrando su realidad.

Este gesto de Adamari López resalta su valentía y naturalidad al mostrarse tal como es, sin temor a exponer sus imperfecciones. No es la primera vez que lo hace, eso sí, pues ya en otra ocasión anterior decidió desmaquillarse en vivo en su programa Desiguales y continuar conduciendo el show sin maquillaje, mostrando su belleza interior y exterior.

La acción de Adamari López durante el programa evidenció que la verdadera belleza radica en la aceptación de uno mismo y en la confianza para mostrar nuestra verdadera esencia.