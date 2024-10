“Temple of Terror”: La casa embrujada más aterradora de Puerto Rico llega al Distrito T-Mobile

El DISTRITO T-Mobile está listo para celebrar un Halloween inolvidable con los eventos más escalofriantes de la temporada incluyendo el “Horrificus Weekend” y la tenebrosa casa embrujada “Temple of Terror”. Este año, el destino de entretenimiento se convierte en el epicentro del terror con la casa embrujada más aterradora de la Isla con innovadoras tecnologías de efectos especiales, proyecciones interactivas y personajes, creando una atmósfera escalofriante única.

Este recorrido inmersivo transportará a los visitantes al antiguo Egipto, donde templos llenos de momias, pirámides y antiguos misterios cobrarán vida. Además, esta experiencia única permitirá a los aventureros enfrentarse a secretos ocultos mientras recorren las catacumbas y se enfrentan cara a cara con momias y otros horrores del pasado. “Temple of Terror” abrirá sus puertas desde el viernes, 11 de octubre, hasta el 3 de noviembre. Los horarios serán: viernes y sábados de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., y domingos de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. El 31 de octubre, la casa embrujada abrirá en su horario especial de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com y en la entrada de la casa embrujada.

“Por segundo año consecutivo, regresamos con una casa embrujada aún más impactante, esta vez con Temple of Terror, ahora en un espacio más amplio y con tecnología innovadora que los hará gritar de miedo mientras los transporta a Egipto. Además, podrán disfrutar de una experiencia completamente inmersiva con una variedad de opciones gastronómicas y menús temáticos que harán de su visita una inolvidable”, expresó Francisco Mariani, gerente general de DISTRITO T-Mobile.

Además, como parte de las celebraciones típicas del mes DISTRITO T-Mobile realizará su conocido “Horrificus Weekend” con un sin número de eventos libre de costo. Las actividades inician el 25 de octubre con una serie de con espectáculos de baile inspirados en Broadway, música en vivo de la Banda Ron Ley, DJs, y concursos de disfraces con grandes premios, entre los cuales se incluyen estadías en el Aloft San Juan Hotel y boletos para conciertos en el Coca-Cola Music Hall.

El sábado 26 de octubre en colaboración con Fifty Eight y MusikONE, traerán el evento de música electrónica más grande de Puerto Rico con la primera presentación en la Isla de ACRAZE, el DJ creador del éxito global “Do It To It”, con más de 12 billones de streams a nivel mundial. Reconocido por su energía única y su habilidad para mezclar los mejores ritmos ACRAZE será el encargado de encender la fiesta de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

El espectáculo de música, baile y diversión continúa el domingo 27 de octubre, con la presentación de Manolo Mogil, quien promete encender el escenario con su energía contagiosa y los éxitos que han hecho vibrar al público.

El 31 de octubre, a partir de las 5:00 p.m., se celebrará un evento familiar que promete diversión para todos, tanto grandes como chicos. Habrá sorpresas, juegos, un Spooky Karaoke y la participación del DJ Mikey. Además, los niños podrán disfrutar de ‘trick or treat’ en los restaurantes de DISTRITO T-Mobile.

“En DISTRITO T-Mobile siempre nos gusta innovar, y este Halloween no es la excepción. Comenzamos estrenando nuestra nueva casa de terror, Temple of Terror, junto con una variedad de espectáculos durante el Horrificus Weekend, que contará con la visita del reconocido DJ ACRAZE, uno de los más destacados en la industria. Además, durante ese fin de semana, tendremos bandas en vivo y una dinámica especial para que los niños puedan venir a buscar dulces el 31 de octubre”, añadió Nelia Villanueva, directora de Ventas y Mercadeo de DISTRITO T-Mobile.

Como parte del código de conducta de DISTRITO T-MOBILE no se aceptarán personas con máscaras que cubran todo el rostro. Para información adicional sobre los eventos visite www.distritot-mobile.com.