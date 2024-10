MET Gala 2025: anuncian cuál será la temática de la próxima edición

Ya tenemos temática para los MET Gala 2025, uno de los eventos más populares de cada año, que reúne a las celebridades más cotizadas del momento, pues el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York ya dio los primeros detalles sobre la próxima edición.

Aquí te compartimos todo lo que se sabe al momento, sobre lo que espera para el siguiente año.

¿Cuál será la temática de la MET Gala 2025?

La MET Gala 2025, en línea con su tradición, servirá como la antesala de la exposición primaveral que abrirá sus puertas al público en los meses siguientes. La exposición llevará por título “Superfine: Tailoring Black Style” y se centrará en la influencia y evolución del dandismo negro, un movimiento que fusiona estilo y política en la representación de la identidad masculina negra a lo largo de la historia.

Esta muestra se inspira en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, escrito por la académica Monica L. Miller, quien también actuará como curadora invitada del evento. Miller describe el dandismo negro como una forma de “vestir sabiamente y bien” y lo presenta como “una estrategia y una herramienta para repensar la identidad”.

De acuerdo con Vogue, la exposición “ilustrará cómo los hombres negros pasaron de ser esclavizados y considerados como artículos de lujo, adquiridos como cualquier otro símbolo de riqueza y estatus, a convertirse en individuos autónomos que establecen tendencias a nivel mundial”. La muestra abarcará desde el siglo XVIII hasta la actualidad, destacando cómo los hombres negros han utilizado la moda como medio para definirse y empoderarse en diversos contextos históricos y culturales.

Este evento promete ser un momento destacado que no solo celebrará la moda, sino que también abordará cuestiones cruciales sobre la identidad y la historia.

¿Cuándo se llevará a cabo?

Recordemos que este evento siempre se celebra cada primer lunes de año, por lo que en 2025 será 5 de mayo.