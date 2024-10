Las ‘Chicas Superponedoras’ llegan a su fin: Gala y Briggitte explotan en fuerte pelea

El trío conocido como las ‘Chicas Superponedoras’ podría llegar a su fin tras una fuerte discusión que protagonizaron Briggitte Bozzo y Gala Montes. El conflicto surgió como resultado de una crítica que Gala realizó a su stylist, pues la venezolana se puso del lado contrario y llamó a Gala “malagradecida”.

Tras formar una sólida amistad en su paso por ‘La Casa de los Famosos México’, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo formaron el trío al que nombraron ‘Las Chicas Superponedoras’.

No obstante, este grupo podría disolverse debido a un encontronazo entre Gala y Briggitte, pues Gala exhibió a Laura, su estilista, por venderle prendas de Shein con un valor excesivo. La también cantante resaltó unas botas que Laura le intentó vender a un precio muy elevado, cuando su costo real es totalmente diferente.

Aclaró que el problema no es la marca, sino la acción: “Yo tengo muchas cosas de Shein, pero no me las cobres como si fueran qué cosa, oye”.

Briggitte Bozzo se pone de lado de la stylist y arremete contra Gala Montes

Al igual que Gala, Brigitte Bozzo contó su experiencia con Laura, sin embargo, la defendió: “No tenemos que tener estilo por vestirnos con unas botas de 25 mil pesos, y discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cul… porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

De la misma manera, destacó su amistad con la estilista: “Lau me conoce perfectamente, es mi amiga, con Lau yo trabajo súper bien, me super viste bien, comprende completamente mi estilo”.

En redes sociales los internautas dividieron su apoyo entre ambas actrices, aún así, parece que una gran parte se decantó de lado de la intérprete de ‘Tacara’.