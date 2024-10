Galardonada la surcoreana Han Kang con el Nobel de Literatura por su “intensa prosa poética”

ESTOCOLMO, Suecia (AP) — La poeta y novelista surcoreana Han Kang fue galardonada el jueves con el Premio Nobel de Literatura por una obra poética e inquietante que, según el comité del Nobel, “enfrenta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

Han es la primera mujer asiática y la primera escritora surcoreana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Fue premiada por libros, entre ellos “La vegetariana” y “Actos humanos”, que exploran el dolor de ser humano y las cicatrices de la turbulenta historia de Corea.

PUBLICIDAD

Anna-Karin Palm, miembro del comité del Nobel de Literatura, dijo que Han escribe sobre “el trauma, el dolor y la pérdida”, ya sea individual o colectiva, “con la misma compasión y cuidado”.

“Y esto, creo, es algo bastante notable”, dijo Palm.

El presidente del comité del Nobel, Anders Olsson, elogió la “empatía de Han por las vidas vulnerables, a menudo femeninas” de sus personajes.

“Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos”, dijo Olsson.

Han es la segunda ciudadana surcoreana en ganar un Premio Nobel. El fallecido expresidente Kim Dae-jung ganó el premio de la paz en 2000 por sus esfuerzos para restaurar la democracia en Corea del Sur durante el anterior gobierno militar del país y mejorar las relaciones con su rival Corea del Norte tras la guerra.

PUBLICIDAD

Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca que otorga el premio, dijo que habló con la autora y la sorprendió con la noticia.

“Ella estaba teniendo un día normal, al parecer, acababa de terminar de cenar con su hijo”, dijo. “Ella no estaba realmente preparada para esto”.

Han gana el Nobel en un momento de creciente influencia global de la cultura surcoreana, que en los últimos años ha incluido el éxito de películas como la ganadora del Oscar “Parasite” (“Parásitos”) del director Bong Joon-ho, el drama de supervivencia de Netflix “Squid Game” (“El juego del calamar”) y la fama mundial de grupos de K-pop como BTS y BLACKPINK.

Han, de 53 años, ganó el Premio Booker Internacional de ficción traducida al inglés en 2016 por “La vegetariana”, una novela inquietante en la que la decisión de una mujer de dejar de comer carne tiene consecuencias devastadoras.

Al aceptar ese premio, Han dijo que escribir novelas “es una forma de cuestionar para mí”.

“Sólo trato de responder mis preguntas a través del proceso de mi escritura y trato de mantenerme en las preguntas, a veces dolorosas, a veces, bueno, a veces exigentes”, dijo.

Con “La vegetariana”, dijo, “quería cuestionar sobre el ser humano y quería describir a una mujer que desesperadamente no quiere pertenecer a la raza humana”.

Han hizo su debut editorial como poeta en 1993; su primera colección de cuentos se publicó en 1995 y su primera novela, ” Ciervo negro”, en 1998.

Sus obras incluyen “La clase de griego” -sobre la relación entre una mujer que ya no puede hablar y un profesor que está perdiendo la vista-, “Actos humanos” y “El libro blanco”, una novela poética que se basa en la muerte de la hermana mayor de Han poco después de nacer. “El libro blanco” fue finalista del Premio Internacional Booker en 2018.

“Actos humanos” -que Olsson, el presidente del comité del Nobel, calificó como una obra de “literatura testimonial”- se basa en el asesinato real de manifestantes prodemocracia en la ciudad natal de Han, Gwangju, en 1980. El libro ganó el Premio Malaparte de Italia en 2017.

Su novela más reciente se publicará en inglés bajo el título de “We Do Not Part” (No partimos) el próximo año. También se enfrenta a un capítulo de la historia de Corea del Sur en el siglo XX, en el que el país sufrió la guerra, la división de la península coreana y la dictadura. La novela trata de un levantamiento de 1948-1949 en Jeju, una isla al sur de la parte continental de Corea en la que miles de personas fueron asesinadas.

Anders Karlsson, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres que ha traducido a Han al sueco, dijo que estaba “muy contento” por el galardón del Nobel.

Dijo que la prosa “conmovedora y condensada” de Han es capaz de describir “pasajes difíciles y oscuros de la historia de Corea del Sur... en un lenguaje bastante abierto y acogedor que engancha y no disuade al lector”.

El premio de literatura se ha enfrentado durante mucho tiempo a las críticas de que está demasiado centrado en escritores europeos y norteamericanos. También ha estado dominado por los hombres: Han es apenas la 18ª mujer en ganarlo entre 120 galardonados.

Seis días de anuncios del Nobel comenzaron el lunes con los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun quienes ganaron el premio de medicina. Dos padres fundadores del aprendizaje automático, John Hopfield y Geoffrey Hinton, ganaron el premio de física. El miércoles, tres científicos que descubrieron poderosas técnicas para decodificar e incluso diseñar proteínas novedosas fueron galardonados con el premio de química.

El Premio Nobel de la Paz será anunciado el viernes y el premio de economía el lunes.

El premio está dotado con 11 millones de coronas suecas (1 millón de dólares) de un legado dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel. Los galardonados están invitados a recibir sus premios en ceremonias el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel.

___

Lawless reportó desde Londres. Corder reportó desde La Haya, Países Bajos. Kim Tong-hyung en Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este despacho.