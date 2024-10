Destacan talento local e internacional con calendario de conciertos

Como tema principal de homenaje a las cuerdas, la organización Pro Arte Musical ofrecerá seis conciertos diferentes a lo largo de la Temporada 2024-2025 con el fin de atender la representación artística local e internacional para aportar a la educación musical de los jóvenes y ciudadanos en general.

La presidenta de la Junta de Directores de la organización cultural con 90 años de historia, Myrna Rivera Cardona, contó en entrevista con El Calce, que buscan diversificar la música en Puerto Rico mediante los conciertos que presentarán a artistas destacados puertorriqueños, estadounidenses e internacionales con reconocimientos nacionales y mundiales para observar y comparar sus perspectivas.

“Así que la idea es que la comunidad de Puerto Rico tenga la oportunidad de tener esa experiencia en vivo íntima en vivo con la excelencia musical, porque eso propicia bienestar social. La música es un comunicador, no es un lenguaje. Te digo que es el alimento del espíritu y propicia mucho bienestar”, abundó la también egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.

Charlie Chaplin’s Smile con Philippe Quint

La serie iniciará con el primer concierto Charlie Chaplin’s Smile con Philippe Quint, violinista rusoestadounidense, que se presentará el 9 de noviembre a las 7:30 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Philippe Quint El violinista rusoestdounidense tocará partituras de Charlie Chaplin. (Suminsitrada)

La presidenta explicó que el tributo al icónico actor del cine silencioso contará con partituras musicales compuestas por Chaplin acompañadas de un espectáculo multimediático con visuales de sus películas y bailarines puertorriqueños.

Además, algunas de las partituras escritas por Chaplin que estará tocando Philippe Quint son de la música de fondo de las películas silentes. “Mucha de esa música la escribió el mismo Charlie Chaplin así que va a ser un encuentro con su música y con su cinematografía”, dijo.

Rachel Barton Pine junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

El segundo concierto de la temporada presentará a la violinista estadounidense Rachel Barton Pine en coproducción con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico el 1 de febrero de 2025, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré a las 7:00 p.m.

Rachel Barton Pine La violinista estadounidense estará en coproducción con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 2025. (Suministrada)

Tributo a Paco de Lucía mediante el flamenco del Barcelona Guitar Trio & Dance

El tercer concierto presentará el 1 de marzo de 2025 al grupo español Barcelona Guitar Trio & Dance a las 7:30 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras que tocará flamenco en honor a Paco de Lucía.

Barcelona Guitar Trio & Dance Tocará música en honor a Paco de Lucía. (Suministrada)

“Nosotros los vamos a traer [al Barcelona Guitar Trio & Dance] desde Barcelona a presentarse en Puerto Rico en una producción que es un homenaje al famoso guitarrista español Paco de Lucía, el Paco muy reconocido en Puerto Rico como uno de los grandes músicos de jazz y de flamenco y música contemporánea en la guitarra así que esto es un paseo por la obra de Paco y los compositores favoritos de Paco”, expresó Rivera Cardona.

Nuevo talento en la serie Nuevos Virtuosos

Dedicada a promover talentos de jóvenes menores de 30 años, la serie Nuevos Virtuosos Fili G. Gill contará con las interpretaciones de las puertorriqueñas Leonela Alejandro y Adrinelle Chiesa Garcia en concierto.

La guitarrista Leonela Alejandro, quien obtuvo el primer premio en el concurso de guitarra clásica por la Guitar Foundation of America (GFA) en 2023, dará su concierto el 16 de mayo de 2025 a las 7:30 p.m. en la Sala Jesus Maria Sanromá del Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Leonela Alejandro La guitarrista obtuvo el primer premio en el concurso de guitarra clásica por la Guitar Foundation of America en 2023. (Suministrada)

Por su parte, la soprano Adrinelle Chiesa García, ganadora de los premios Robert I. Ferdman y María Zeno Annexy 2024, cantará como egresada del Conservatorio de Música en un concierto que aún está por anunciarse.

Adrinelle Chiesa García. El concierto de la soprano está aún por anunciarse. (Suministrada)

“No tenemos fecha aún para Adrinelle porque […] tenemos que sincronizarnos con el año académico de ella y todavía no tenemos una fecha final de cuando ella va a poder entonces estar en tierra firme acá en Puerto Rico con nosotros”, aclaró la presidenta.

Culminación con Catalyst Quartet

La Temporada 2024-2025 Pro Arte Musical culminará con el conjunto de cuerdas Catalyst Quartet el 30 de mayo de 2025 a las 7:30 p.m. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El grupo reconocido por su interpretación de composiciones contemporáneas y obras clásicas es ganador del Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2018.

Catalyst Quartet La violinista principal del cuarteto de cuerdas es la puertorriqueña Karla Donehew Pérez. (Suministrada)

Rivera Cardona enfatizó en que Catalyst Quartet es uno de los cuartetos más reconocidos a nivel mundial y que su violinista principal, Karla Donehew Pérez, es puertorriqueña. “Todos estamos muy entusiasmados por traer a Karla a casa y que ella pueda presentar este fenomenal cuarteto”, contó.

El futuro de Pro Arte Musical

A pesar de que Rivera Cardona destaca el flamenco, tango y otros géneros de la música contemporánea como música no comercial porque no se escuchan en la radio local, la bomba y plena solo está en discusiones para una temporada de conciertos.

“Lo hemos discutido. Hemos diversificado, no hemos hecho la música, o sea, el género local como bomba, plena. Lo que sí hemos discutido es hacer colaboraciones para llevarlo a nivel de sala de concierto con músicos locales ya sea con la Sinfónica, la Filarmónica u orquesta de cámara y tocar y acompañar instrumentos autóctonos o bailadores de música autóctona de la plena o la bomba. Es un espacio interesante de cómo combinar ambas cosas para mantener el nivel, que no se te convierta en un party”, opinó la presidenta, aunque no descarta la posibilidad de una coproducción de los géneros musicales folclóricos.

Sin embargo, Pro Arte Musical ofreció talleres el año pasado a través del programa de Música Abierta sobre la herencia cultural musical puertorriqueña.

“Estamos creando un archivo de talento musical puertorriqueño. Ahora, eso es un orgullo, no deberíamos ser los únicos, pero el archivo de música, ya sea clásica, ejecutada por músicos puertorriqueños o música autóctona puertorriqueña tocada por músicos puertorriqueños, la está archivando Pro Arte Musical en ese canal en YouTube”, refirió Rivera Cardona, aunque este medio no pudo encontrar los videos.

Además, el programa de Música Abierta presenta clases magistrales y conciertos didácticos como recursos para artistas y estudiantes puertorriqueños de diversas disciplinas.

“A pesar de que ya no se da formalmente educación musical en nuestro sistema escolar, cosa que yo pienso que es trágico, pero es lo que surgen son estos talentos, es como combustión espontánea. A pesar de que esto no necesariamente se de [formación musical] en la escuela pues siempre hay alguna escuelita de la comunidad o hay una tía o un vecino, un maestro que observa y ve y estimula ese talento”, culminó la presidenta.

Los boletos para los conciertos están disponibles en Ticketera.