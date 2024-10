Reseña: “The Apprentice” a Trump como un ambicioso joven

Esta imagen proporcionada por Briarcliff Entertainment muestra a Jeremy Strong, izquierda, y Sebastian Stan en una escena de la película "The Apprentice". (Pief Weyman/Briarcliff Entertainment vía AP)

Décadas antes de compartir sus consejos y despedir jóvenes en “The Apprentice”, Donald Trump fue ... un aprendiz.

Su mentor: Roy Cohn, un despiadado y poderoso abogado en Nueva York de los años 1970 y 80, quien previamente fue uno de los principales asesores del senador Joseph McCarthy.

PUBLICIDAD

La conexión Trump-Cohn es bien conocida. Pero en “The Apprentice”, una película provocativa, aunque no del todo impactante, entretenida, aunque no del todo esclarecedora, impecablemente actuada e inherentemente controvertida, Ali Abbasi va más allá.

El director danés iraní postula que esta relación esencialmente convirtió a un joven heredero de bienes raíces, inexperto, pero tremendamente ambicioso, en el hombre que sería el 45º presidente de Estados Unidos, rompiendo las normas de la política estadounidense en el camino.

Hablando de caminos inverosímiles: la mera ruta de “The Apprentice” a la pantalla grande es forraje para su propia película.

Escrita por Gabriel Sherman y protagonizada por un trío ingeniosamente formado por Sebastian Stan como Trump, Jeremy Strong como Cohn y Maria Bakalova como Ivana Trump, la película no fue elegida en Cannes en mayo. Eso seguramente se debió, al menos en parte, a una carta de cese y desistimiento de los abogados de Trump.

El portavoz de la campaña de Trump calificó la película de “pura ficción” (los cineastas dicen que su guion está “basado en hechos”). Uno de los inversores de la película, el partidario de Trump, Dan Snyder, expropietario de los Washington Commanders, la vio y quiso salir de la sala. Hace sólo unas semanas, Briarcliff Entertainment anunció que estrenaría “The Apprentice” este viernes, menos de cuatro semanas antes de las elecciones estadounidenses.

PUBLICIDAD

Entonces, ¿qué tipo de película tenemos aquí?

Contrariamente a algunas descripciones, Abbasi dice que su película no es biográfica en absoluto, sino una mirada a una relación, y a un sistema que se trata de ganar a cualquier costo.

Tampoco está, dice, tratando de ser político, un objetivo admirable, pero tal vez imposible. En cualquier caso, es difícil imaginar que alguien vea el filme para tomar una decisión sobre Donald Trump. Si bien no es un trabajo exitoso (las primeras escenas de Trump son algo simpáticas), sus partidarios, si es que la ven, probablemente no aprobarán muchas escenas posteriores, especialmente una escena de violación con su esposa Ivana. También se muestra a Trump sometiéndose a una cirugía de reducción del cuero cabelludo para combatir la calvicie, entre muchas otras cosas.

Pero el núcleo de la película es su relación con Cohn, a quien un joven Trump, hijo del promotor inmobiliario de Queens, Fred Trump, conoce en los años 70: “Cualquiera que sea alguien viene aquí”, le dice a una cita desinteresada en un exclusivo club de Manhattan. “Dicen que soy la persona más joven que ha sido admitida”.

Lo invitan a la mesa de Cohn. Trump espera que el impetuoso abogado ayude a su familia a luchar contra un caso federal que alega que discriminan a los inquilinos negros. Cohn acepta. Pronto, también pagará la factura de la muy necesaria actualización de Trump a los costosos trajes Brioni. Invita a Trump a una de sus fiestas salvajes, a la que asisten personalidades como Andy Warhol, donde, “si te acusan, estás invitado”.

Lo más importante es que Cohn le imparte a Trump sus tres reglas más importantes. Primero, “Atacar, atacar, atacar”. Luego: “No admitas nada, niega todo”. Y finalmente: “No importa lo que pase, reclamas la victoria y nunca admites la derrota”.

El joven Trump es retratado aquí como un poco encantador -incluso hay comparaciones con Robert Redford- con el pelo cuidadosamente arreglado, ansioso por tener éxito y complacer a su exigente padre. Stan, en racha después de la reciente “A Different Man” (“Un hombre diferente”), ofrece una actuación matizada que logra capturar las cualidades trumpianas pero no imitar. Aunque los gestos y patrones de habla familiares emergen a medida que Trump envejece, este no es un sketch de “Saturday Night Live”.

En cuanto a Strong, ¿quién mejor para interpretar a Cohn que el exquisitamente torturado Kendall Roy de “Succession”? Strong, famoso por perderse en los papeles, parece haber escuchado la palabra “reptiliano” y, a través de pura fuerza de voluntad y talento, encontró la manera de parecerse a una serpiente.

Trump demuestra ser un aprendiz entusiasta, y la ayuda de Cohn resulta fundamental para lograr la visión del joven: colocar un hotel de lujo justo en la calle 42, una zona sórdida que pretende revitalizar. Con cierta presión al estilo de Cohn sobre los funcionarios de la ciudad, el reluciente Grand Hyatt abre sus puertas en 1980.

Eso es tres años después de que Trump se case con Ivana, la modelo de origen checo que conoce en el club y corteja obstinadamente. Bakalova, quien obtuvo una nominación al Oscar por “Borat Subsequent Moviefilm” (“Borat, película film secuela”), tiene un papel excelente, a la vez tierna y despiadada en su famoso peinado rubio.

Su matrimonio fallido tiene la escena más impactante de la película. Ivana intenta encender su vida sexual, pero su esposo dice que ya no se siente atraído por ella, incluso odia los senos falsos que él mismo le hizo ponerse. Ella le devuelve el insulto y él se abalanza sobre ella violentamente. (Ivana Trump, quien murió en 2022, acusó a Trump de violación en una declaración jurada en los años 90, pero luego dijo que no lo decía literalmente).

Ivana se ha vuelto fría y amargada cuando le informa a Cohn, ahora moribundo de SIDA, que un regalo enjoyado que Trump le acaba de dar es una mera imitación barata. “Donald no tiene vergüenza”, dice.

Pronto, el mentor se ha ido. Y 30 años después de cuando termina la película, Trump se convertirá en presidente.

Quizpa la mayor carencia de esta película es que nunca entendemos realmente, por desgracia, cómo el joven Trump se convirtió en presidente. Pero al menos vemos el poder de las lecciones de Cohn. Cuando Trump se sienta al final con el escritor que ha contratado para ser coautor de su libro de 1987 “Trump: The Art of the Deal”, le recita sus tres reglas más importantes.

¿Adivina cuáles son?

“The Apprentice”, un estreno de Briarcliff Entertainment, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por contenido sexual, algunos desnudos gráficos, lenguaje, agresión sexual y uso de drogas. Duración: 120 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.