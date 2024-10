Normando Valentín responde a su imitador

El reportero ancla de Noticentro (WAPA), Normando Valentín, se tomó con humor la imitación que le realizaron el martes en la noche en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo donde realizaron una parodia del primer debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico.

Valentín colocó una publicación en su Instagram donde felicitó al actor Noland Otero por la imitación que realizó trabajo en el debate.

“¡Genial! !!!!!! Un abrazo 🤗 de admiración a @nolandotero por su imitación anoche en @raymondysusamigos con “El Gran Babazo”… simplemente puedo decir que me 💦 de la 😂😂😂😂…. Cuando me vaya de vacaciones ya sé a quién llamar 📞 para que me sustituya !!!! a @raymondarrietaoficial waooooo que artistazo!!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 un aplauso de pie !!! A todo el elenco un abrazo también pues la parodia simplemente se ajusta a la realidad !!!! Siempre es bueno apostar a la risa y anoche me hicieron feliz !!! #quevivaelhumor”, escribió Normando Valentín.

Por su parte, en los comentarios, el propio Raymond Arrieta, reaccionó al mensaje de Valentín.

“Gracias amigo ajajjaja la pasamos súper bien Que viva la risa .. Un abrazo”, escribió Arrieta.

Otras figuras como excandidata a la gobernación y ahora analista política, Alexandra Lúgaro, también reaccionó a la imitación realizada a Normando Valentín.

“¡Me asusté! Lo vi de primera instancia tan rápido que genuinamente pensé que eras tú y dije: “¡Ayy, Cristo! ¡A Normando se le fue la mano con el tinte!” 😂 ¡Qué suerte que es solo un imitador!”, expresó Lúgaro.

En el segmento también se imitó a los candidatos a la gobernación, entre estos Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien fue personificado por el animador principal del programa Raymond Arrieta y la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, quien fue personificada por la actriz Norwill Fragoso.