Will Smith y Michael Bay se unen para un nuevo proyecto cinematográfico: Esto es lo que se sabe

Will Smith

Will Smith

Will Smith y Michael Bay, los responsables del icónico éxito de Bad Boys, están de regreso para colaborar en un nuevo proyecto cinematográfico titulado Fast And Loose.

Este emocionante anuncio llega después de más de 20 años desde que ambos trabajaron juntos en las dos primeras entregas de la famosa saga.

PUBLICIDAD

A pesar de la reciente salida de Bad Boys: Ride Or Die, que generó más de $193 millones, Fast And Loose no formará parte de esa franquicia, sino que presentará una historia original para Netflix.

Trama de película

La trama de Fast And Loose gira en torno a un hombre que despierta en Tijuana sin recuerdos de su vida. A medida que intenta reconstruir su pasado, descubre que ha estado viviendo en dos mundos completamente opuestos: uno como un poderoso rey del crimen y otro como un agente encubierto de la CIA.

Este intrigante concepto ofrece un terreno fértil para que Will Smith despliegue su talento, mientras se enfrenta a la dualidad de sus personajes en una historia llena de acción y suspenso.

El guion ha sido elaborado por un equipo de escritores que incluye a Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner y Eric Pearson, lo que promete una narrativa sólida y bien desarrollada.

Con Smith al frente del elenco, se anticipa que la película atraerá tanto a los fanáticos de las películas de acción como a aquellos que aprecian historias más profundas y complejas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Bay ha estado explorando nuevos territorios en su carrera, incluyendo la reciente producción de su docuserie Born Evil: The Serial Killer and the Savior. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia por estar en negociaciones para llevar el meme Skibidi Toilet a la pantalla grande.

Fast And Loose es un paso significativo en la carrera de ambos artistas, y su unión promete ofrecer una experiencia cinematográfica que cautivará a las audiencias de todo el mundo.