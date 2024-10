Pepe Aguilar revela si ‘obligó’ a Nodal a firmar acuerdo prenupcial con Ángela

El enlace matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Por lo que ahora el papá de la cantante, Pepe Aguilar, reveló si es real que hubo un acuerdo prenupcial de por medio.

Mientras muchos celebran la unión de estas dos figuras emblemáticas de la música mexicana, otros han manifestado su asombro y preocupación por la rapidez con que se ha desarrollado la relación, especialmente después de la reciente ruptura de Nodal con Cazzu.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Nodal y Ángela?

Pepe Aguilar, suegro de Nodal, ha abordado los rumores sobre un supuesto acuerdo prenupcial que habría forzado a su yerno a firmar. En una entrevista reciente, el cantante, que previamente había dado su bendición al matrimonio, expresó su confianza en la madurez de su hija para tomar decisiones importantes en su vida personal y profesional.

No obstante, la situación dio un giro tras el lanzamiento de una nueva canción de Pepe, en la que se interpretan algunas indirectas hacia Nodal. En una aparición en un programa matutino, se le consultó sobre los términos de la boda y se mencionó el rumor del acuerdo prenupcial, dada la historia amorosa de Nodal.

Pepe no dudó en desmentir tales afirmaciones, el artista expresó: “Si algo no tiene ese muchacho es ser tonto, porque ¿cómo va a firmar? ¡Por el amor de Dios! ¡Cómo quisiera yo! O sea... ¿Qué es esto? ¿En qué cabeza cabe?”, dejando claro que no hay ningún acuerdo prenupcial entre su hija y Nodal.

¿Qué es un acuerdo prenupcial?

Se trata de un contrato legal que las parejas firman antes de casarse, el cual establece cómo se dividirán los bienes y responsabilidades financieras en caso de divorcio o separación. Este tipo de documento es común entre personas con patrimonios significativos o en situaciones donde se busca prevenir conflictos financieros en el futuro.

Sin embargo, Pepe Aguilar ha puesto fin a las especulaciones, reiterando que no existe un prenupcial entre Ángela y Christian.