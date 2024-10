Paris Hilton sobre su diagnóstico de TDAH: “Mi cerebro no sigue una línea recta”

Paris Hilton ha compartido muchos aspectos de su vida con el público, pero recientemente se abrió sobre un tema muy personal: su diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Cabe señalar que la empresaria dejó atrás los escándalos desde hace años, y se ha enfocado en su familia, a la par que desarrolló diversos negocios.

¿Qué dijo Paris Hilton acerca de su TDAH?

En un ensayo publicado en Teen Vogue, la empresaria reflexionó sobre cómo este trastorno ha influido en su infancia, carrera y activismo.

En su relato, Hilton describe cómo los síntomas del TDAH se manifestaron desde su niñez.

“Cuando era niña, siempre me decían que era demasiado enérgica, demasiado distraída, demasiado habladora; demasiado para todo”, confesó.

Estas características la llevaron a ser enviada a la Provo Canyon School, un centro para adolescentes, donde su “constante necesidad” de estimulación se encontró con un entorno que no sabía manejar su hiperactividad. En este lugar, sufrió abusos. “Me hubiera gustado que alguien me hubiera preguntado qué pasaba realmente”, reflexionó sobre aquellos momentos difíciles y su sentimiento de incomprensión.

“Al principio, el diagnóstico me parecía una etiqueta, algo que me encasillaba, que me definía por lo que no podía hacer, por lo que me hacía diferente”, agregó.

Sin embargo, con el tiempo, Hilton ha cambiado su perspectiva y ahora ve el TDAH como una fuente de creatividad, resiliencia y originalidad.

El TDAH ha dejado una huella significativa en su vida y carrera. “Es mi arma secreta en un mundo que a menudo nos dice que debemos jugar a lo seguro”, escribió.

Hilton atribuye su habilidad para anticipar tendencias, su creatividad para construir un imperio y su empatía para conectar con los demás a las particularidades del TDAH.

“Mi cerebro no sigue una línea recta, sino que zigzaguea y explora territorios inexplorados, lo que me permite romper límites y mantenerme a la vanguardia”, enfatizó.

¿Qué es el TDAH?

El TDAH, o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta tanto a niños como a adultos. Se caracteriza principalmente por dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad.

Las personas con TDAH pueden tener problemas para concentrarse, seguir instrucciones y organizar tareas. También pueden mostrar comportamientos impulsivos y tener dificultades para permanecer quietos o esperar su turno.