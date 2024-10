“Quiero hacerte sentir como si estuvieras en ese escenario de los años 80 con nosotros”, Lisa Lisa regresa a su casa con “Freestyle Free For All”

La rapera puertorriqueña Lisa Vélez, mejor conocida como Lisa Lisa, prometió regresar a la audiencia a los años 80 durante el evento ‘Freestyle Free For All’.

“Quiero hacerte sentir como si estuvieras en ese escenario de los años 80 con nosotros. Quiero hacerte sentir que ese es el momento, ya sabes, una crianza, un hogar. Va a ser mi hogar. Me siento muy honrada de que me hayan puesto en toda esta categoría de artistas”, comentó en entrevista telefónica con El Calce.

El concierto ‘Freestyle Free For All’ se celebrará el 15 de noviembre en el Coca Cola Music Hall y contará con la participación de Lisa Lisa, Exposé, TKA, Freedom Williams, Cynthia, Lisette Meléndez, Cover Girls, Brenda K. Starr, Rob Base, Johnny O, MGM Guarnera Brothers, y Jenny Berggren. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.

Nacida y criada en Nueva York de padres boricuas, Lisa Lisa siempre estuvo orgullosa de sus raíces escuchando artistas como Fania All Stars, Celia Cruz, Tito Puente, Jimmy Colón, entre otros.

De igual forma, reconoció el impacto que tuvo su carrera para artistas latinos.

“Cuando empecé, todo lo que quería hacer era cantar. Siendo la única mujer en un grupo y seis productores, son nueve hombres. Fue un poco difícil porque es estar en un club de chicos”, relató.

No obstante, su pasión por la música y su perseverancia llevó a que Lisa Lisa fuera una de los grandes referentes en la música de Hip-Hop y R&B en Estados Unidos con éxitos como ‘I Wonder If I can Take You Home’ y ‘Can You Feel The Beat’, entre muchos más.

Su marca en la industria musical logró mantener relevancia dado que varios artistas samplearan sus canciones. Uno de los ejemplos más grandes fue la agrupación ‘The Black Eyed Peas’ con temas como ‘Don’t Phunk With My Heart’ y ‘Feel The Beat’.

“Me siento honrada de que lo hayan hecho [usar su música]. Esto demuestra que la gente conoce la buena música. Estoy agradecida por eso. Me encantaría que siguieran haciendo eso. Me demuestra que estoy haciendo lo correcto. La gente sabe de música. Solo quiero seguir adelante”, expresó.

De igual forma, confesó que su tema preferido que han hecho referencia a su música fue ‘Feel The Beat’ de los ‘Black Eyed Peas’ la cual salió en el 2020 y contó con la participación de Maluma.

El auge de los artistas latinos

Lisa Lisa pudiera ser considerada una de las pioneras en llevar a lo “mainstream” el ser latina en Estados Unidos. Hoy en día artistas como Bad Bunny, Karol G, Shakira, J Balvin, entre otros, se encuentran en las listas de música junto a estadounidenses.

“Estaba orando a Dios para que algún día sucediera. La música latina, los artistas latinos han existido durante muchas, muchas décadas, siglos. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. Así que el hecho de que consideren esto en este momento como un resurgimiento de artistas latinos, para mí es un poco extraño, porque llevamos mucho tiempo”, indicó.

Sobre el género del Hip-Hop hoy en día, Lisa Lisa mencionó que lo encuentra muy diferente a como era durante su época.

“Era real, líricamente, musicalmente, y siempre rendimos homenaje a los originales. Ya sabes, y hoy no están haciendo eso. Eso no lo aprecian”, compartió.

Regresa fuerte en el 2025

La rapera adelantó que el 2025 será un año memorable para su carrera por la celebración de los 40 años de su primera canción ‘I Wonder If I Take You Home’ que la llevará en gira.

“Vamos a ir a todos lados, vamos a ir a Puerto Rico”, confirmó.

Asimismo, Lisa Lisa se encuentra explorando el género de la salsa con su versión del tema ‘All Cried Out’.

Por otro lado, prometió muchas sorpresas como el lanzamiento de un libro basado en sus experiencias de vida.

“Tengo algo muy importante y cerca de mi corazón que estoy en el proceso de hacer en este momento. Es una sorpresa. Por favor síganme en Instagram, @lisaLL777. Y lo conseguirán todo, se los prometo”, reveló.