La lista completa de artistas involucrados en fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs

Desde que al rapero y productor musical Sean ‘Diddy’ Combs, también conocido como Puff ‘Daddy’, lo arrestaron el pasado 16 de septiembre, son muchos los artistas y famosos que han tratado de zafarse de cualquier rastro que los incluya en la larga lista de personalidades relacionadas con él, por lo que han borrado fotos y videos en los que se ven en su compañía. Muchas figuras que fueron vistas junto al magnate de la música, permanecen en silencio tras su detención para no ser más salpicados ante el escandaloso caso, que podría esconder una oscura red de tráfico sexual y trata en el mundo del espectáculo.

Actualmente hay un promedio de 120 denuncias en contra de ‘Diddy’, y 25 de éstas son de víctimas que eran menores de edad al momento del abuso. Acusan al cantante de drogarlos, obligarlos a tener relaciones sexuales y extorsionarlos con videos, ya que presuntamente, los grababa teniendo sexo, mientras estaban bajo el efecto de sustancias ilícitas. Todo ocurría en las ‘fiestas blancas’ de ‘Diddy ’, a la que iban muchos famosos . Estas fiestas también eran conocidas como ‘Freaks Offs’.

La fiesta 'salvaje' de Diddy donde había una mujer desnuda en una mesa rodeada de comida

Muchos artistas y multimillonarios asistían a las ‘fiestas blancas’ de Sean Diddy Combs, eran celebraciones muy bien conocidas en el ámbito del espectáculo, y aunque nunca nadie dijo nada sobre el dato de que muchos eran drogados y obligados a tener sexo en estas celebraciones, ahora todo está saliendo a la luz.

Se dice que como productor musical, Sean ‘Diddy’ Combs exigía a quienes querían alcanzar el éxito, que tuvieran sexo en sus fiestas. Supuestamente, los drogaba con éxtasis y ketamina, y de esta forma, eran abusados por varias personas. No conforme con eso, grababa los abusos, y con estas grabaciones extorsionaba a las víctimas a seguir como esclavos sexuales y a guardar silencio.

El magnate musical impulsó las carreras de Usher y Justin Bieber, por lo que no se descarta que ellos hayan sido unas de sus víctimas. No obstante, los dos cantantes no han denunciado al respecto.

Sean ‘Diddy’ Combs, dispuesto a revelar lista de famosos involucrados

ABC publicó que Sean ‘Diddy’ Combs evalúa revelar los nombres de los implicados con él en su trama, esto como parte de un acuerdo para que le reduzcan la condena.

La revelación de la lista de artistas y famosos involucrados está haciendo tambalear al mundo del espectáculo, donde hay un silencio ensordecedor sobre el tema.

Una de las que borraron sus fotos con ‘Diddy’ en las redes son las Kardashian. El actor Ashton Kutcher no negó su relación con el rapero, pero según Daily Mail, se escudó, diciendo que “me siento engañado, traicionado y manipulado”.

Los ojos de todos están sobre Jay-Z y Beyoncé, otros asistentes en las fiestas de ‘Diddy’. La cantante Jaguar Wright acusó a esta pareja de famosos en el programa de Piers Morgan, señalándolos de tráfico de niños y pedofilia, y aseverando que hay muchos testigos que pueden inculparlos.

¿Se acaba su carrera? Caso de Sean 'Diddy' Combs salpica fuertemente a Beyoncé y la pone 'entre las cuerdas' por este motivo

Otros que están en la lista de artistas que iban a las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs son Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Pamela Anderson, Mariah Carey, Owen Wilson, Megan Fox, Sarah-Jessica Parker, Matthew Broderick, Mark Wahlberg o Will Smith. Incluso, se rumora como cómplices a Jennifer Lopez y Shakira.

Junto a Paris Hilton y hasta las Kardashian: así eran las fiestas de cumpleaños de 'primer nivel' de Sean "Diddy" Combs

Artistas que se libraron de la lista por su rechazo a ‘Diddy’ Combs

Así como hay una importante lista de artistas que eran asiduos a las fiestas de ‘Diddy’ Combs, hay otros que destacan por el repudio público que mostraron hace años en contra del rapero . Aunque en su tiempo, el rechazo fue notorio, nunca se supo por qué, pero ahora todo cobra sentido.

Uno de estos casos, fue cuando Bono rechazó un abrazo del ‘Diddy’ en una entrega de los Globos de Oro.

Otro fue en 1998 cuando Mike Tyson quitó la mano que el productor puso en su pierna durante una entrevista con Keenan Ivory Wayans.

Otro más fue en 2003 cuando el actor Denzel Washington fue a una ‘fiesta blanca’ con su esposa Pauletta, pero en vez de pasar un buen rato, se sintió ofendido al ver todo lo que ocurría en estas reuniones. “No respetas a nadie”, dicen que le gritó el actor a ‘Diddy’, quien en ese entonces, era su amigo.

Ante el repudio que manifestaron hacia el cantante, cabe la pregunta de ¿Qué sabían de él? y ¿Si sabían de delitos por su parte, por qué no denunciaron?