Todd Phillips explicó por qué Joker 2 es un musical

Todd Phillips, el director de la aclamada película Joker 2, ha compartido su visión detrás de la decisión de transformar la secuela en un musical.

En una reciente entrevista a Variety, Phillips explicó que la música desempeña un papel crucial en la narrativa de la película, ayudando a profundizar en la psicología del protagonista, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix.

Sin embargo, mencionó: «Simplemente no quiero que la gente piense que es como ‘En las alturas’, donde la señora de la bodega empieza a cantar y lo sacan a la calle, y la policía está bailando. Sin faltar al respeto, porque me encantaba ‘In the Heights’».

«La pregunta pasó a ser: ‘¿cómo podemos superarnos a nosotros mismos? Y sólo puedes hacerlo si haces algo peligroso. Pero había días en el plató en los que mirabas a tu alrededor y pensabas: ‘¡Me c*go en la p*ta! ¿Qué hemos hecho?», mencionó

Expansión de temas oscuros

La primera entrega de Joker, estrenada en 2019, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo varios premios Oscar. Su éxito radicó en su capacidad para explorar temas oscuros y controvertidos, presentando una interpretación visceral de la locura y la soledad.

Con la secuela, titulada Joker: Folie à Deux, Phillips quiere expandir esos temas a través de la música, creando un entorno que permita a los espectadores sumergirse aún más en la mente de Fleck.

En la entrevista Phillips mencionó que la idea de un musical surgió de su deseo de ofrecer una experiencia cinematográfica única. “La música puede capturar emociones de una manera que el diálogo a veces no puede”, comentó.

Según sus palabras, esta es una de las razones de la inclusión de Lady Gaga en el reparto, quien interpretará a Harley Quinn. Phillips destacó cómo la química entre Phoenix y Gaga podría ser fundamental para lograr el impacto deseado.

Se mencionó que la combinación de su talento y carisma en un contexto musical añade un nuevo nivel de anticipación para los fans.