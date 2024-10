Netflix cancela serie “That ‘90s Show”

El servicio de streaming estadounidense, Netflix, decidió no renovar la serie “That ‘90s Show” para una tercera temporada.

La noticia fue confirmada por Kurtwood Smith, quien interpretó a “Grandpa Red”, en un mensaje a sus seguidores en Instagram. En este, Smith dejó claro que los productores tienen la intención de buscar nuevas oportunidades para el programa en otros lugares.

PUBLICIDAD

La serie, que se estrenó en enero de 2022, era un intento de revivir la magia de su predecesora, That ‘70s Show. Sin embargo, aunque contaba con la participación de actores originales como Smith y Debra Jo Rupp, no logró captar el mismo nivel de atención y entusiasmo por parte del público.

La trama giraba en torno a Leia Forman, hija de los personajes de Topher Grace y Laura Prepon, junto con un nuevo elenco de adolescentes que exploraban los desafíos de crecer en la década de los 90.

La comedia, a pesar de sus intenciones nostálgicas, se enfrentó a críticas variadas.

Aunque algunos espectadores apreciaron la mezcla de nuevos talentos con el humor clásico de Smith y Rupp, la serie no logró establecer una conexión duradera con una audiencia más amplia. Los críticos reconocieron que, aunque era un esfuerzo de entretener y evocar recuerdos, la fórmula no fue suficiente para asegurar su continuidad.

En su publicación, Smith expresó: “Sé que me habéis estado preguntando cuándo llegará la tercera temporada, pero tengo noticias duras... Netflix no renovará. Sólo quiero tomarme un minuto para dar las GRACIAS a todos los fans de todo el mundo que han apoyado y visto la serie. Os habéis acercado a mí en cualquier parte del mundo cuando estaba de viaje y os habéis puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales y habéis sido maravillosos. Me ha encantado cada minuto que he pasado dando vida al abuelo Red para todos vosotros”.

PUBLICIDAD

Continuó: “Ya lo he dicho antes, pero merece la pena repetirlo... esta serie tiene mucho corazón y el reparto, los guionistas, los directores, los productores y el equipo más maravillosos con los que un actor podría trabajar”.

“Gracias por dejar que Red y Kitty, sus nietos, todos sus nietos, amigos y vecinos, los miembros del reparto original de That 70′s Show y todos nuestros maravillosos invitados os entretuvieran durante dos temporadas. Para robar las palabras de Red Forman ... no vamos a ser tontos ... vamos a comprar el show, porque los buenos abuelos se esforzarían para que estos niños se graduaran de la escuela secundaria”, concluyó.