Inicia la Semana de la Moda en Puerto Rico

La presidenta de Puerto Rico Fashion Week (PRFW), Zuleika Zayas, dio inicio hoy, domingo 6 de octubre, a la Semana Oficial de la Moda de Puerto Rico, según lo estipula la Ley Núm. 155-2024, que se extenderá hasta el domingo 13 de octubre, en distintos venues.

Los eventos especiales culminarán con la quinta edición de Expomoda, del 10 al 13 de octubre, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar.

Los mejores diseñadores del patio se han unido a PRFW con una variedad de actividades. A continuación, los siete diseñadores voceros de la campaña “En Puerto Rico Hay Moda”, enfocados en promover el destino y la marca País, con sus desfiles.

José Raúl anunció su desfile “Aire 2025″ para el martes 8 de octubre, a las 8:00 PM, en el Museo Las Américas en Cuartel de Ballajá, Viejo San Juan. Esa misma noche, Jaer Cabán presentará “Terrazo” en el mismo lugar.

Armando Pereira presentará su colección de igual forma en 9 de octubre de 2024 con una inspiración japonesa en el municipio de Aguas Buenas.

Elier Aubret estrenará su colección “GLAM” el jueves 10 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

Mateo Manuel impactará al público con “You and I” el viernes 11 de octubre, a las 8:00 PM, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Tommie Hernández tendrá varios desfiles a cargo de su Academia de Moda Tommie Hernández y de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. En el caso de la Academia de Moda Tommie Hernández será el viernes 11 de octubre, a las 2:00 PM.

Por su parte, las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, el sábado 12 de octubre, a las 2:00 PM, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Sonia Rivera sorprenderá a todos con “Lujo Consciente”, el sábado 12 de octubre, a las 7:30 PM, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.E

En ese mismo escenario, Carlos Alberto revolucionará con “Trayectoria”, ese sábado, a las 8:00 PM.

Axel Chinea dominará la pasarela con lo mejor de “Nexo”, el domingo 13 de octubre, a las 7:00 PM, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Los asistentes de Expomoda en el Centro de Convenciones de Puerto Rico podrán ser testigos, también, de varias conferencias y clases magistrales a cargo de expertos, como “Turismo Moda: Evolución y desarrollo en la industria”, con José Fortaleza, presidente honorario de Fashion Designer of Latin America y Senior Editor de la Revista Vogue México & América Latina y Albania Rosario, fundadora de Fashion Designers of LatinAmerica. Está programada para el viernes 11 de octubre, a las 11:30 AM.

Expomoda busca revalidar que nuestro país está en la mira del mundo por la industria textil. En primer lugar, con el Proyecto Alfiler, una iniciativa creada con el propósito de desarrollar una competencia entre estudiantes de escuelas vocacionales— de décimo a duodécimo grado— que consiste en el diseño de un patrón. Se seleccionará un estudiante por escuela vocacional y la competencia cuenta con la cooperación de la empresa Alonso Sobrino, quien suplirá las telas para los participantes y la empresa Unisew proveerá las máquinas que éstos utilizarán.

En la experiencia educativa visitarán el Centro de Convenciones de Puerto Rico para presenciar Expomoda y la competencia de Proyecto Alfiler, y también, conocerán a profesionales de la industria y otros recursos. La competencia se llevará a cabo el viernes 11 de octubre, a las 8:00 AM.

Como parte de los atractivos de Expomoda sobresale la final de la competencia “The Emerging 2024″, entre los mejores diseñadores y ‘fashion stylists’ emergentes de Puerto Rico, con más de cinco años de experiencia. Estos fueron seleccionados por un jurado compuesto por sus pares de fama local. Los competidores han sido educados y adiestrados por la producción de ‘The Emerging’ y están próximos a presentar sus colecciones en Expomoda el viernes 11 de octubre, a las 6:00 PM, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Los finalistas representarán a Puerto Rico en diferentes ciudades durante la Semana de la Moda, como Nueva York (Estados Unidos), París (Francia), Madrid (España), Colombia y República Dominicana, aliados de ExpomodaPuerto Rico.

Este año, Expomoda cuenta con alianzas con RD Fashion Week, Fashion Designers of Latin America FDLA, NYFW, y Runway7 – NYFW, o A la Carta Fashion Show, República Dominicana y Orlando, llevando el evento a otro nivel.

Otros diseñadores de prestigio que participarán en esta quinta edición de Expomoda son Eddy Rambaldy (República Dominicana), Felipe de León (República Dominicana), Adriana Arroyave (Colombia), Norma Nazario, Mildred González, Theo Azael (Las Vegas, Nevada), Mar Beltrán (Colombia), PoletGuzmán (New York City), Lorraine Ortiz, Astrid Kadesh, Angela Ventura (Venezuela).

A Expomoda se han unido importantes marcas de moda como 11:11 Boutique (Colombia), Coco by Maree, Jeody TM, Studio F, Camar Boutique, A Lux PR, Artem Boutique, Tree LifeBoutique, Café Manchao LLC, El Nigeriano, Stela Bride, Le’ Paris Esthetic, Oko’a Lifestyle, Aquawave Boutique, JelizkaJewelry, Roysa Marie Shop, Majaca PR, Bisuarte Beads y María Ouslan, entre muchísimas otras.

Expomoda logró alianzas estratégicas con la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Universidad Ana G. Méndez, Academia Serrant, Versátil Magazine, Makeup Artist Agency y George MUA.

Igualmente, el evento es la oportunidad ideal para artesanos de moda ser parte del mismo, como KOPSIA PR, Porta Company, Flor Handbags, Taller CS, VM Yarn Studio, Morillo Designs/Arlene Morillo, Amazonas Accesorios, Artisan ByPatricia Méndez y CocoLeé.

Un gran acierto del evento es la participación d las publicaciones especializadas Fonkz Magazine, The Latin Issue - Moda, Moda Mia, Oh Magazine, Fashion Agenda, Revista a la Moda (República Dominicana) y Versátil Magazine.

En Expomoda habrá áreas temáticas, Photo Opportunity, Meet & Greet, exhibidores y ventas.

El horario oficial del Expomoda será viernes 11 de octubre, de 8:00 AM a 9:00 PM; sábado12 de octubre, de 10:00 AM a 9:00 PM; y domingo 13 de octubre, 10:00 AM a 8:00 PM.

La entrada general es libre de costo, con registro (www.Expomoda.com/rsvp), mientras que el VIP Área con es con registro y por estricta invitación.