Amanda Seyfried quiere que Sabrina Carpenter interprete a su hija en “Mamma Mia 3″

Con los rumores de una posible tercera parte de Mamma Mia, Amanda Seyfried está escuchando propuestas de quién podría interpretar a la hija de su personaje. Durante una entrevista con Will Ganss de ABC News, Seyfried contó quién le gustaría que fuera su hija en la película.

Amanda Seyfried podría ser la mamá de Sabrina Carpenter

Seyfried, de 38 años, dijo que le gustaría que la estrella del pop y actriz Sabrina Carpenter interpretara a la hija de su personaje, Sophie.

“Mamma Mia 3, vamos nena”, dijo Seyfried. “Todo el mundo dice que va a suceder, pero no he visto ningún guión”. Ganss señaló que Carpenter recientemente interpretó Mamma Mia de ABBA y le preguntó si tendría sentido que Carpenter interpretara a la hija de Seyfried en la próxima película, a pesar de que Seyfried es solo 13 años mayor que la cantante.

“Sí, técnicamente podría. Tienes razón. En realidad, no importa. Tienes razón. ¿Sabes qué? Maquillaje para la vejez para mí. No me importa. Soy actriz, lo haré. Si Sabrina Carpenter quiere interpretar a mi hija, haré que suceda. Está bien. Soy un gran admirador”.

Aún no se confirma la tercera parte

Seyfried coprotagonizó con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper, Julie Walters y Christine Baranski la película, que es una adaptación cinematográfica del musical teatral basada en la música de ABBA.

En 2018, Seyfried y parte del elenco original regresaron para Mamma Mia: Here We Go Again, la cual es una secuela y precuela de la película original.