¿Por qué Kim Kardashian se convirtió en la principal defensora de los hermanos Menéndez?

En medio de la polémica renovada a raíz del lanzamiento de la nueva temporada de ‘Monsters’ de Ryan Murphy que gira en torno al caso de los hermanos Erik y Lyle Menéndez que asesinaron a sus padres a finales de los 80s, una aliada ha surgido para los controversiales hermanos: Kim Kardashian.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians visitó a los hermanos Menéndez en la cárcel y se ha convertido en otra de la gran multitud de voces que piden que se haga justicia con ellos y se les otorgue un nuevo juicio que pueda poner fin a su condena de cadena perpetua.

¿Por qué Kim Kardashian se ha vuelto una de las mayores voces defensoras de los hermanos Menéndez?

La empresaria, fundadora de la marca SKIMS, de 43 años, escribió una carta publicada por NBC News, donde aboga por la libertad de Lyle, de 56 años, y Erik, de 53. “El caso de Erik y Lyle se convirtió en entretenimiento para la nación, su sufrimiento y sus historias de abuso fueron ridiculizados en viñetas en Saturday Night Live. Los medios convirtieron a los hermanos en monstruos”, expresó la socialité.

“ Yo he pasado tiempo con Lyle y Erik. No son monstruos ”, afirmó, describiéndolos como hombres “nobles” y “honestos”. Si bien dice que ella no excusa los asesinatos, pide que su caso sea reabierto. “Se lo debemos a esos niñitos que perdieron su infancia, que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, ayudados o salvados”, finalizó.

Sin embargo, la visita de Kardashian - junto a su hermana Khloé Kardashian, su madre Kris Jenner y el actor Cooper Koch (quien interpreta a Erik en la serie de Netflix)- tuvo un propósito: discutir un proyecto que los hermanos han estado desarrollando en prisión conocido como Greenspace. Esta iniciativa busca embellecer los patios de las cárceles para mejorar el proceso de rehabilitación de los reclusos.

La modelo mostró interés en este tipo de iniciativas como parte de su creciente trabajo en la reforma del sistema penitenciario de Estados Unidos. Desde que comenzó a involucrarse activamente en 2018, ha abogado por la liberación de varios presos condenados a largas penas por delitos menores no violentos, logrando en algunos casos una conmutación de sus sentencias.

Kim no es ajena al sistema judicial y penitenciario. Al iniciar sus estudios de derecho, ha visitado diversas prisiones en el país, reuniéndose con reclusos y defensores de la reforma judicial. Su involucramiento en el caso de Alice Johnson, una mujer que había sido condenada a cadena perpetúa por un delito de drogas no violento, fue un momento clave en su activismo.

Además de esto, la conexión de Kardashian con los Menéndez tiene raíces más profundas de lo que parece ya que en una entrevista reciente, reveló que conocía a la familia Menéndez desde que era niña, ya que asistían a la misma escuela y eran vecinos en Beverly Hills