VIDEO: Zuleyka Rivera cumple 37 años y muestra que sigue luciendo espectacular

La Miss Universe 2006 y hasta el momento, la última concursante boricua en ganar la corona a nivel internacional, Zuleyka Rivera, está celebrando su cumpleaños y así lo dejó saber a través de sus redes sociales luciendo el cuerpazo que siempre la ha distinguido y que ha mantenido por años.

Rivera publicó un video donde muestra que se encuentra disfrutando de su cumpleaños en Hollywood, California.

“Es la temporada de todos los LIBRAS!!!!!! Happy Birthday to Me 😎 y todos los líbranos 😜 ENJOY OUR SEASON 🤪”, escribió en el video.

Evolución de Zuleyka Rivera: La quinta Miss Universo boricua cumple 37 años

La boricua Zuleyka Jerris Rivera Mendoza durante el día de hoy, miércoles, 3 de octubre de 2023, celebra sus 36 años. En esta nota recordamos su evolución como profesional luego de lograr la quinta corona de Miss Universo para Puerto Rico.

Rivera nació en el pueblo de Cayey en el año 1987 y comenzó su carrera de modelo durante su adolescencia.

A la edad de 18 años compitió en Miss Puerto Rico Universe 2006, donde representó al pueblo de Salinas. Esta logró hacer un back to back para el mencionado municipio del sur de la isla ya que Cynthia Olavarría; Miss Puerto Rico Universe 2005, también fue Miss Salinas en su certamen.

Luego de ganar la competencia local, Zuleyka participó en la edición número 55 de Miss Universo, realizada en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La puertorriqueña convenció al jurado y conquistó la corona universal sobre 85 candidatas.

Un dato que nunca fue revelado, es que la boricua obtiene, hasta el momento, la puntuación más alta en el desfile de traje de noche en la historia del concurso.

Como Miss Universo 2006, Zuleyka viajó a varios países como Indonesia. Su reinado es uno de los más cortos en la historia del popular concurso, solo duró 10 meses.

La boricua debutó como actriz en la telenovela “Dame chocolate” (Telemundo) en el 2007. También ha participado en filmes, programas y series de televisión.

Uno de sus éxitos más recordados fue aparecer como bailarina en el videoclip del tema “Despacito” junto a sus compatriotas Luis Fonsi y el exponente urbano Daddy Yankee.

Actualmente, Zuleyka, quien es madre de Sebastián José Barea Rivera, de 12 años, se destaca como modelo, actriz, empresaria, presentadora y bailarina. Barea Rivera es fruto de la relación de la exreina de belleza con el baloncelista José Juan Barea. El niño nació en febrero de 2012.

La modelo y actriz está comprometida con el productor de música urbana DJ Luian.