¿Se acabó el amor? Rumores de ruptura entre Taylor Swift y Travis Kelce se intensifican mientras se acerca su aniversario

Dentro de unos días, el próximo 14 de octubre, se cumplirá un año desde la primera vez que Taylor Swift y Travis Kelce fueron captados tomados de la mano, esencialmente oficializando la que ha sido una de las historia de amor del momento entre figuras del mundo del entretenimiento y el deporte estadounidense.

A lo largo de estos doce meses, ‘Tayvis’ ha estado bajo los reflectores y las lupas del mundo tanto para celebrar los cariñosos gestos de amor y complicidad que han tenido en público, como para ser objeto de escrutinio y centros de rumores sobre contratos para fingir su relación o simplemente rumores de ruptura.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los rumores sobre la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce?

En los días recientes, las alarmas saltaron ante la ausencia de la cantante en los dos últimos partidos de los Kansas City Chiefs, en Atlanta y en Los Ángeles. A la par que trascendía esta información, en redes sociales apareció un documento, presuntamente firmado por la agencia del jugador, Full Scope RP, en el que se detallaba un plan para gestionar públicamente la ruptura de la pareja, e incluso se señalaba una fecha para lanzar esa ‘bomba’, el 28 de septiembre.

De inmediato, la agencia salió a desmentir que el documento fuese real y que, por ende, Travis Kelce y Taylor Swift no tenían la más mínima intención de separarse. “ Es completamente falso y ha sido inventado. Este escrito no fue creado, emitido ni autorizado por nuestra agencia. Hemos contactado con nuestro equipo legal para iniciar procedimientos legales contra las personas o entidades responsables de la falsificación del documento”, aseguró Full Scope. La fecha llegó sin demora y la noticia no se dio.

Pese a esto, las alarmas no se apagaron pues aunque Swift no asistió al más reciente partido de su novio, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs contó con el apoyo de nuevas amistades que ha hecho, luego de tener un paso al mundo de la actuación en la serie de Ryan Murphy, ‘Grotesquerie’. Su coestrella de la producción, Niecy Nash, estuvo para acompañar al futbolista y Kelce expresó su gratitud.

“Niecy es increíble. Genial también. Niecy llegó al partido de Los Ángeles. ¿Qué te parece? Vino y me apoyó en el partido de los Chargers. Fue genial verla en la línea de banda ”, manifestó en lo que algunos pareció un comentario en desdén a la cantautora por no asistir.

Lo cierto es que el fenómeno de ‘Tayvis’ sigue atrapando la atención de todos de la manera en la que la estrella del pop y el atleta parecen ser sacados de la trama de una película juvenil, como bien lo refleja la propia Taylor en su canción ‘So High School’, que estaría dedicada a Travis.