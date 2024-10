Quién es Isadora Figueroa, la hija de Chayanne que trabajó con Shakira

Isadora Figueroa, hija de Chayanne, reveló cómo fue trabajar con Shakira, en el video de su nuevo sencillo titulado ‘Soltera’, pues para ella fue grandioso poder compartir escena con la colombiana, ya que desde hace mucho tiempo la admira.

Aquí te contamos más sobre la joven, quien hace poco incursionó en la música, y ha decidido forjarse una carrera en el medio, más allá de la figura de su conocido padre.

¿Qué dijo Isadora Figueroa sobre trabajar con Shakira?

La joven fue invitada al programa ‘La Mesa Caliente’, donde compartió que su aparición en el proyecto de Shakira, que aún no ha sido lanzado oficialmente, fue una completa sorpresa, ya que no tenía programada esa colaboración.

“Fue una locura. Estaba en Nueva York, estoy grabando canciones para mi nuevo proyecto y entonces me llega una llamada. Me llaman para invitarme a este videoclip y me voy ya mismo”, relató.

Isadora también destacó que conocer a Shakira fue un momento “espectacular”, ya que siente una profunda admiración por ella y reconoce la influencia que ha tenido en su incipiente carrera.

“Tuve la oportunidad de decirle lo importante que ella ha sido en mi carrera, en mi manera de escribir, en la música que ha sido parte de mi vida y fue muy divertido”, agregó.

Isadora Figueroa está iniciando su carrera

Es la hija de Chayanne, el famoso cantante puertorriqueño, y de su esposa, Marilisa Maronesse. Hasta hace poco, Isadora había mantenido un perfil bajo en comparación con su padre, pero siempre ha estado activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Ahora, la joven ha decidido iniciar su carrera en la música, por que su padre la respalda y apoya para seguir sus sueños.

En su Instagram podemos ver algunos de sus momentos grabando sus canciones. Además, ha compartido escenario con su padre en más de una ocasión.