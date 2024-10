Pink Floyd vendió sus derechos de imagen por una cifra super millonaria

La icónica banda británica, Pink Floyd, cerró un jugoso acuerdo con Sony Music para la venta de su catálogo discográfico y los derechos sobre su nombre e imagen por un valor cercano a los 400 millones de dólares, así lo informó en las últimas horas Variety.

Según lo trascendido por el medio citado el acuerdo incluye los derechos sobre toda la música grabada por Pink Floyd a lo largo de su carrera, así como el uso de su nombre y su imagen, sin embargo, los derechos de autor sobre las composiciones individuales seguirán siendo propiedad de los miembros de la banda.

Además, el acuerdo podría abarcar las emblemáticas portadas de sus álbumes, muchas de ellas creadas por la firma de diseño Hipgnosis, que fueron cruciales en la identidad visual de Pink Floyd.

Las negociaciones por el catálogo de Pink Floyd comenzaron hace varios años, con un precio inicial de 500 millones de dólares. Aunque el grupo estuvo cerca de cerrar un acuerdo en 2022, las tensiones internas y las controvertidas declaraciones públicas de Roger Waters sobre temas como Ucrania e Israel frenaron el proceso.

Discográficas como Warner Music y BMG también habían mostrado interés, pero las diferencias dentro de la banda y las polémicas de Waters complicaron las conversaciones.

Catálogo incluido en la negociación

Entre los discos más destacados del catálogo de la banda se encuentran álbumes de culto como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “The Wall” y “Animals”.

Sony Music continúa expandiendo su dominio en la industria con esta adquisición, habiendo ya invertido más de 1.000 millones de dólares en catálogos de otros grandes artistas como Bruce Springsteen y Bob Dylan. El acuerdo por el catálogo de Pink Floyd marca otro hito en la creciente tendencia de compra de derechos musicales por parte de grandes discográficas.