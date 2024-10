“No respetas a nadie”: Lo que Denzel Washington le dijo a Sean ‘Diddy’ Combs en una fiesta donde se pelearon

Un nuevo informe revela que Denzel Washington, el aclamado actor de 69 años, tuvo una confrontación tensa con el magnate de la música Sean “Diddy” Combs en una fiesta en 2003. Según una fuente que habló con Us Weekly, Washington se enfrentó a Combsdurante una celebración que duró toda la noche, a la que asistió junto a su esposa, Pauletta Washington. “Denzel gritó: ‘No respetas a nadie’”, relató el informante, quien afirmó que la pareja vio algo que los molestó profundamente antes de abandonar el lugar.

La fiesta en cuestión, según el informe, era una de las famosas y desenfrenadas celebraciones organizadas por Combs, quien es conocido por sus extravagantes eventos llenos de estrellas como Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker y Ashton Kutcher. Las fiestas de Combs, especialmente ahora tras su arresto en septiembre por cargos de tráfico sexual, extorsión y prostitución, han sido objeto de intensas críticas. Los informes recientes han descrito estas reuniones como caóticas, con invitados de alto perfil sabiendo que debían irse antes de que las cosas tomaran un giro oscuro.

Una fuente cercana a estas fiestas comentó que a medida que la noche avanzaba, la atmósfera cambiaba drásticamente. “Las chicas comenzaban a quitarse la ropa, y ese era el momento en que los invitados sabían que debían irse”, reveló una fuente a Us Weekly. Otro testigo aseguró que lo que sucedía antes de las 2 a.m. no se comparaba con lo que ocurría a las 5 a.m., afirmando que “todo podía suceder en esas fiestas”.

Antes eran amigos (Agencias)

Si bien Washington nunca ha hablado públicamente sobre su asistencia a las fiestas de Combs, su presunto consejo al comediante Brandon T. Jackson ha ganado popularidad en las redes sociales. Según Jackson, Denzel le aconsejaba dejar las fiestas antes de que las cosas se descontrolaran: “Denzel siempre me decía: ‘Te vas 30 minutos antes de que llegue el diablo’”. Este comentario resuena ahora más que nunca, dado el reciente escrutinio sobre las fiestas de Combs.

Mientras que celebridades como Khloé Kardashian y Usher han hablado sobre su experiencia en las fiestas de Combs, otros, como Ashton Kutcher, han sido más reservados. “Tengo muchas cosas que no puedo contar”, dijo Kutcher en una entrevista de 2019, refiriéndose a los eventos de Diddy. Combs, actualmente detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ha negado las acusaciones en su contra, mientras su equipo legal continúa defendiendo su inocencia.