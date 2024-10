Conoce cuáles son las series y películas que dicen ‘adiós’ en el mes de octubre en Netflix

Octubre llega con una lista de despedidas en Netflix, con varias series y películas que abandonarán la plataforma a lo largo del mes.

Entre los títulos más destacados se encuentran sagas icónicas como Back to the Future y la franquicia de Divergente, además de clásicos del cine y programas populares que han sido favoritos durante años.

La buena noticia, según muchos fanáticos, es que, aunque muchos títulos se van, se menciona que Netflix continuará renovando su catálogo con nuevas series y películas.

Títulos que dicen “chao” en Netflix para octubre

El primer día del mes verá una salida masiva de títulos importantes. La trilogía completa de Back to the Future dirá adiós junto con otros éxitos como Dumb & Dumber, Dune y la popular comedia The Breakfast Club.

Para los fanáticos de la acción y la ciencia ficción, Terminator 2: Judgment Day será uno de los grandes ausentes tras su salida de la plataforma. Estas películas han sido parte de la nostalgia cinematográfica y despedirse de ellas dejará un vacío en el catálogo.

En cuanto a series, una de las grandes pérdidas para octubre es How to Get Away with Murder, que eliminará todas sus temporadas el 1 de octubre.

Esta serie, protagonizada por Viola Davis, ha sido un referente en el género del drama y el suspenso legal, ganándose una base sólida de fanáticos. Su salida marca el final de una era en Netflix para los amantes de las historias de intriga y giros inesperados.

A medida que avance el mes, otras películas destacadas como Crazy Rich Asians, Hacksaw Ridge y la cinta animada Pokémon Detective Pikachu también dejarán la plataforma.

Octubre será un mes en el que muchas producciones memorables darán su último adiós, dejando espacio para nuevos contenidos. Estos títulos se suman a la larga lista de películas y programas que tendrán que ser vistos antes de su salida definitiva.

Con octubre avanzando, es momento de revisar aquellas películas y series que aún no has visto o que quisieras volver a disfrutar antes de que se vayan para siempre.