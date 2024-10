Sunday Rose, la hija de 16 años de Nicole Kidman y Keith Urban, hizo su esperado debut en la pasarela durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París primavera/verano 2025. La joven modelo cautivó a los asistentes con un vestido blanco sin mangas adornado con cintas en el cuello y detalles en los bordes. Combinó el look con calentadores negros hasta las rodillas y tacones a juego, mientras que su cabello rubio fue peinado con un estilo suave y despeinado. Su maquillaje natural, con tonos nude y un labial rosado, complementó su imagen juvenil y elegante.

A pesar de que Nicole Kidman no estuvo presente durante el desfile, se reunió con su hija más tarde en una exclusiva cena de Miu Miu. Durante el evento, Kidman optó por un atuendo clásico compuesto por una falda a cuadros y un suéter con cuello, mientras que Sunday lució una minifalda negra y botas. Kidman mostró su orgullo de madre compartiendo una foto del debut de Sunday en la pasarela en su cuenta de Instagram, con animaciones de corazones que acompañaban la imagen.

Ahora la hija de Nicole Kidman es una top model: A sus 16 años, desfiló en la pasarela de Miu Miu

La entrada de Sunday Rose en el mundo de la moda no fue una sorpresa. En una entrevista reciente, Kidman reveló que su hija había estado esperando este momento durante años, y le había prometido que a los 16 años podría asistir a un desfile. “Ella llevaba mucho tiempo queriendo participar, y finalmente llegó su momento”, comentó la actriz.

Aunque Kidman señaló que quiere dar espacio a su hija para explorar sus propios intereses, también admitió que le cuesta no ser sobreprotectora. “Es difícil encontrar el equilibrio entre no frenar sus sueños y, al mismo tiempo, no querer que crezca demasiado rápido”, expresó.

El apoyo de Kidman y Urban hacia su hija es evidente. La pareja, que también tiene una hija de 13 años llamada Faith, ha mantenido una vida familiar estable desde su matrimonio en 2006. Además de Sunday y Faith, Kidman tiene dos hijos mayores, Bella y Connor, de su anterior matrimonio con Tom Cruise.

Curiosamente, tanto Sunday como Faith tienen una fascinación por la moda de su madre. Kidman ha bromeado en entrevistas que sus hijas a menudo se sumergen en su armario, dejando todo hecho un desastre solo para llevarse una camiseta, pero siempre lo hacen con una sonrisa. “Es parte de ser madre, y me encanta ver cómo exploran y se expresan a través de la ropa”, comentó la actriz con humor.