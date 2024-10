Héctor Delgado anticipa “sorpresas” junto a Daddy Yankee

El pastor Héctor Delgado, antes conocido artísticamente como “Héctor El Father”, anticipó en las redes sociales que se aproximan “sorpresas” junto a su excolega del género urbano, Daddy Yankee, quien también se convirtió al cristianismo a finales del 2023.

Fue en una entrevista corta con Rapetón que el excantante de música urbana precisó que habrán futuras colaboraciones juntos, pero antes reiteró que la conversión del intérprete de “La Gasolina” no le “sorprendió”.

“A mi no me sorprendió la conversión de Raymond porque todo hombre necesita de Jesús. Todo hombre en un momento de la vida tendrá que reconocer (que) sin (Dios) nada podemos hacer. Así que, no solamente Raymond, sé que muchos vendrán por ahí; unos primero, otros después, pero algún día, todos reconocerán que Cristo es el camino, la verdad y la vida”, expresó el predicador en un video circulado en la cuenta de Instagram de Rapetón.

“Hemos conversado con Raymond, estamos orando mucho por él y por muchos más que vienen de camino. Habrá sorpresas”, agregó.

Asimismo, Delgado instó a Luar La L a hacerle caso al “llamado de Dios” que lo llevó la pasada semana, durante el concierto de Onell Díaz en el Coca Cola Música Hall, a aceptar la “salvación”.

“Seguimos orando por Luar, por todos los que se están acercando a Cristo. Jesús dijo: Vengan a mi todos los que están trabajando y cargados...Jesús dijo ‘el que quiera venir a mi, niéguese a si mismo, coja su cruz y sígame’”, sostuvo.

En el espectáculo, Raúl Armando Del Valle Robles— nombre de pila de Luar— comenzó a llorar mientras interpretaba el tema “Confesión”. Posteriormente, Onell Díaz lo invitó a repetir unas palabras, donde aceptó a Dios como su salvador.

“Repite conmigo aunque no tengas fuerzas, lo demás lo hará el señor”, expresó Díaz invitando a Luar La L a decir unas palabras.

Acto seguido, Luar dijo: “Señor, Jesús hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto y humillado, reconozco mis fallas”.

Díaz también le indicó: “Vamos confiésalo”. A lo que el llamado “Tres letras” respondió: “Yo te acepto como mi salvador en el nombre de Jesús”.

Luego, ambos se dieron un abrazo y se realizó una prédica para Del Valle Robles.

Héctor Delgado fue uno de los primeros exponentes urbanos en dar el salto a la fe cristiana en 2008 para “servirle a Cristo en espíritu y en verdad”. Otros artistas que siguieron sus pasos fueron Julio Voltio, Jomar El Caballo Negro, El Sica, Lary Over, Farruko, y demás.