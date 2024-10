Kayla Nicole, exnovia del jugador de la NFL Travis Kelce, ha tenido que enfrentar una ola de comentarios negativos en línea desde que su ex comenzó una relación con la superestrella del pop Taylor Swift. Recientemente, la modelo y presentadora deportiva se dirigió a los haters, muchos de los cuales son seguidores de Swift, con un contundente mensaje: “Nunca harás que me odie”. El conflicto se intensificó cuando una página de fanáticos compartió fotos sin filtro de Nicole mientras se arreglaba el cabello, sin maquillaje.

En lugar de ignorar la publicación, Kayla retuiteó las imágenes con una respuesta firme: “NUNCA harás que me odie. Ya déjenlo, por favor”. Su mensaje fue directo, expresando que no se dejará intimidar por los ataques hacia su apariencia. Afortunadamente, muchos seguidores salieron en defensa de Nicole, reconociendo lo injustos y crueles que eran los comentarios.

Ex novia de Travis Kelce se defiende de los comentarios de los fans de Taylor Swift

“Eres hermosa… esto es muy raro”, escribió un fan en X (anteriormente conocido como Twitter). Otro seguidor expresó su apoyo, diciendo: “Estoy confundido… porque te ves espectacular aquí… puro fracaso por parte de ellos”.

Desde que Kelce, de 34 años, hizo pública su relación con Taylor Swift en septiembre de 2023, Nicole ha sido blanco constante de odio en redes sociales. En octubre del mismo año, la fundadora de Tribe Therepe publicó una carta abierta dirigida “específicamente a las mujeres negras”, en la que abordaba el “rechazo y vergüenza” que ha sufrido desde que su exnovio se vinculó sentimentalmente con la cantante de “Bad Blood”. En su carta, Nicole animó a sus seguidoras a no involucrarse en el odio.

“No participen en este viaje tumultuoso y muchas veces unilateral”, escribió . Además, les aconsejó no responder a las provocaciones, subrayando: “Conserva tu corazón incluso cuando intenten poner a prueba tu carácter. No tienes que responder. Hay poder en tu silencio”.

A pesar de los constantes ataques, Nicole ha mantenido su postura de no involucrarse en la polémica de manera activa. A través de sus redes sociales, ha dejado claro que está centrada en su vida y no permitirá que los comentarios negativos la afecten: “Todos tienen un límite, y me encantaría que ‘ustedes’ (porque saben exactamente quiénes son) me dejaran en paz”.Kayla Nicole y Travis Kelce mantuvieron una relación intermitente desde 2017 hasta su ruptura definitiva en mayo de 2022.