Ryan Murphy tilda de “falsos” a la familia Menendez por criticar su serie “Monsters”

Ryan Murphy considera que la carta que publicó la familia Menendez criticando su serie no fue más que una ‘falsa indignación’, ya que cree que “Monsters” es lo mejor que le ha pasado a los hermanos Erik y Lyle en los últimos 30 años.

“La serie de Ryan Murphy ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ es una pesadilla serializada, anacrónica, burda y fóbica que no solo está plagada de horribles y descaradas mentiras, sino que ignora las revelaciones más recientes que han hecho sobre este caso”, se puede leer en parte de la carta que publicó la esposa de Erik Menendez.

A lo que Ryan Murphy contestó que entre el 60% y 65% de los guiones de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” están basados en el abuso que los hermanos afirmaron haber sufrido a manos de sus partes, además, de que han vuelto a poner su caso a la palestra, puesto que muchas personas están volviendo a hablar de ellos.

Ryan Murphy afirma que la serie ‘Monsters’ resultó beneficiosa para Erik y Lyle Menendez

“Está en todas partes. Su caso de repente es tema de conversación en la oficina”, aseguró Ryan Murphy tras ser cuestionado por la carta que publicó la familia Menendez sobre la serie “Monsters”.

“Mucha gente piensa que tuvieron un segundo mal juicio, muchos creen que deberían tener otro, y creo que tener esas conversaciones es bueno”, agregó el productor y guionista de la serie de antología de Netflix.

Asimismo, Ryan Murphy reveló que tiene información de que los hermanos Menendez están contentos con la serie porque ha vuelto a poner su caso a la palestra y era algo que querían, porque así tienen la oportunidad de apelar su sentencia y conseguir una condena más favorable.

“Entonces, si hicimos algo por promover el tema del abuso y también plantear la pregunta de si ese segundo juicio fue justo, considero que hice mi trabajo”, sentenció el creador de la serie de Netflix.