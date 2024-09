Rendirán tributo filarmónico a ABBA en el CBA de Santurce

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico informó este lunes que realizarán un tribuno a ABBA en el Centro de de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré, en Santurce, donde revivirán los clásicos del icónico grupo musical sueco.

El espectáculo, titulado “Dancing Queen: El Tributo Filarmónico a los Éxitos de ABBA”, será el próximo domingo, 17 de noviembre.

Bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña, la puesta en escena de los creadores del musical Mamma Mia, transportará al público a las décadas de los 70 y 80 cuando se inmortalizaron temas inolvidables como “Mamma Mia”, “Dancing Queen” y “Chiquitita”.

Con más de 70 músicos, cantantes y bailarines en escena, este tributo rendirá homenaje a la música de ABBA, recreando la energía festiva de su repertorio en un formato que mezcla lo clásico con lo contemporáneo.

“Es un honor el poder producir un espectáculo de esta magnitud, donde la música de ABBA toma nueva vida, en un formato sinfónico y que de seguro cautivará al público puertorriqueño”, expresó Rafo Muñiz, productor del evento.

La agrupación— integrada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid “Frida” Lyngstad— se formó en 1972. Fue el primer grupo pop europeo en tener éxito en países de habla inglesa fuera de Europa. En 1982 se separaron, sin embargo, en 2021 regresaron a la industria musical con dos nuevas canciones tituladas “I still have faith in you” y “Don’t shut me down”.

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Ticket Center, CopepPass y en la boletería del CBA de Santurce.