Locutor de KQ 105 terminó en el hospital por rumores de cambio ante llegada de Molusco

El locutor Pedro Villegas quien lleva alrededor de 30 años laborando para la emisora radial KQ 105 FM reveló que los rumores sobre el posible cambio de formato y la llegada de Jorge Pabón “Molusco” le provocaron tanto estrés que terminó en el hospital.

Villegas realizó las expresiones la semana pasada cuando se anunció la llegada del programa “La Tendencia de Molusco” a KQ 105 FM y que comenzará en el mes de octubre. Sin embargo, aunque al locutor le preocupaba quedarse sin trabajo debido al cambio de formato para dar paso al programa, esto no ocurrió y este se integrará al equipo conformado por Jorge Pabón “Molusco”, Pamela Noa, Ali Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado.

“Cuando todo esto comenzó, como dice Molusco, estaba el rumor sobre si viene para acá o no viene y uno pega […], terminé en el hospital por tres días, con la presión en las nubes, pero ya después de eso, me reunió Héctor Martínez, y me dijo, Pedro tranquilo tú vas a estar aquí”, comenzó explicando Villegas.

“Llevaba tiempo con ese rumor que para acá viene Molusco, no viene, sí viene y los chismes de pasillo asustan, te ponen nervioso y más que yo llevo tantos años ahí, es una vida y de momento sentirte que te quitan eso, es frustrante”, añadió.

Posteriormente Ali Warrington, quien también se integra al espacio bromeó al decir que Villegas “terminó en el hospital por culpa de Molusco”.

La semana pasada se anunció que oficialmente, Jorge Pabón “Molusco” y su equipo se estarán integrando al espacio de las tardes, de 3pm a 7pm, a la emisora KQ 105. Esto luego de la salida del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega 106.9 FM del conglomerado Spanish Broadcasting System (SBS) el pasado mes de febrero.

“Estamos marcando un antes y después en los medios con la llegada de nosotros a KQ 105 FM, desde los estudios de Molusco TV. Hace una pausa en la música para presentarle a los radioescuchas un contenido único es algo que cambiará el juego en la radio puertorriqueña. Estamos listos para llevar el entretenimiento en Puerto Rico a otro nivel”, expresó Molusco en un comunicado.