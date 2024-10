Falleció el cantante y actor Kris Kristofferson: fue muy importante en los comienzos de la carrera de Taylor Swift

El legendario cantante y actor Kris Kristofferson falleció el pasado sábado a los 88 años, dejando un legado invaluable en la música country y el cine. Sin embargo, además de sus éxitos en ambos campos, Kristofferson tuvo una especial conexión con la cantante Taylor Swift, quien fue influenciada por el ícono en los primeros años de su carrera.

Kristofferson y Swift se conocieron en 2009, en los Premios de la Asociación de Música Country (CMA), donde el veterano artista presentó a la joven cantante el galardón a la “Vocalista Femenina del Año”. Swift, quien entonces tenía 19 años, abrazó con emoción a Kristofferson en lo que se convirtió en uno de los momentos más significativos de la noche.

Kris Kristofferson y su importancia en la carrera de Taylor Swift

La conexión entre ambos artistas no terminó allí, pues en 2010 volvieron a coincidir en el concierto benéfico “All for the Hall” en Nashville, un evento en beneficio del Museo y Salón de la Fama de la Música Country. Durante ese concierto, Swift, que apenas comenzaba a consolidarse, compartió el escenario con figuras como Kristofferson, Emmylou Harris y Vince Gill.

En ese evento, la cantante expresó públicamente su admiración por el veterano artista, afirmando ante la multitud: “Estos son los mejores modelos a seguir que podría tener”. Swift, a sus 20 años, ya demostraba el respeto que sentía hacia aquellos que allanaron el camino para las futuras generaciones.

La amistad entre Kristofferson y Swift se mantuvo a lo largo de los años. En 2022, dos años antes de su muerte, Kristofferson hizo su primera publicación en Instagram, una imagen de ambos en el evento de “All for the Hall” en 2010, donde formaban un corazón con sus manos.

La música country de luto por la muerte de Kris Kristofferson

Kris Kristofferson dejó este mundo rodeado de su familia en su hogar, según informó su esposa Lisa. Su legado como compositor y actor es indiscutible, pero su influencia en artistas como Taylor Swift muestra que su impacto fue más allá de su música.

Kristofferson marcó también las vidas y carreras de aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo y aprender de él. Aunque Swift no ha reaccionado públicamente ante la noticia de su fallecimiento, es seguro que el legado de Kristofferson vivirá en la memoria de aquellos a quienes inspiró.