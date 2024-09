Luis Figueroa lleva su sello salsero a Disney

ORLANDO, FLORIDA - ¿Salsa con rock and roll? ¿Por qué no? Con audacia y talento, el salsero puertorriqueño, Luis Figueroa, llevó su sabor particular ayer a los parques de Disney como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Y es que Figueroa, quien acaba de ser anunciado como ganador del Premio Triunfador del Latin Songwriters Hall of Fame, siente que ya cuenta con su sello o identidad musical para presentar un sonido salsero único y original. Así puso a bailar a la audiencia ayer en el parque EPCOT de Disney como parte de la serie de conciertos Eat to de Beat.

PUBLICIDAD

Esa salsa con rock and roll que le encantaría implementar va más allá del sonido para incluir su presencia misma, como relató a Metro Puerto Rico. El artista nombra una serie de influencias diversas que inciden en su propuesta como: Frankie Ruiz, Lenny Kravitz, Coldplay, Ednita Nazario y Luis Miguel.

“Antes me sentía un poquito fuera de la vuelta, no me sentía tan artista como me lo estoy viviendo hoy en día y creo que he encontrado lo mío. A pesar de todo, he encontrado lo mío y lo describo así una salsa rock and roll”, explicó Figueroa justo al concluir su presentación en Disney. Hito que representa mucho para los pasos que firmemente va dando. “Si me hubieran dicho cuando yo era un chamaquito que iba a tocar un día en Disney con salsa, te diría que estás loco. O sea, eso nunca pasaría. Y hoy en día me siento muy orgulloso y honrado de poder estar aquí, no solamente cantando mi música original, pero también representando esta generación de la salsa”, destacó.

Figueroa aseguró que los latinos en todo el mundo viven un momento muy importante. Planteó que hay una generación de salseros jóvenes que están subiendo con su estilo y dándose a conocer. “Yo soy uno de ellos. Ya estamos casi ahí estamos, ya estamos a la vuelta, casi al otro lado, pero hay muchos exponentes, muchos cantantes y artistas que están haciendo salsa, que en este momento se están inspirando. Estamos encontrándonos, estamos encontrando un sonido, estamos recibiendo la aceptación de un público tan exigente, especialmente el de la salsa, pero estamos ahí, estamos presentes, estamos innovando, estamos tratando de traer nuevas cosas, nuevas cosas frescas y yo creo que lo que nos hace falta ese esa confianza dentro de nosotros”, opinó el artista puertorriqueño.

Enfoque y empuje son las claves de Figueroa para salir adelante en un momento que describió como crucial para la salsa de los músicos jóvenes.

Sigue a Metro Puerto Rico para más sobre lo que sucede en los parques de Disney durante el Mes de la Herencia Hispana.