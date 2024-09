Suenan René Pérez y el Oscar en una misma oración

El artista René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, en la película In The Summers

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, puede sumar a su extenso resumé artístico el ser protagonista de una película de Hollywood, con el estreno de In The Summers, en la que interpreta a un volátil e impredecible, pero amoroso padre de dos niñas y sus encuentros veraniegos.

La cinta, en la cual también participan Sasha Calle y Leslie Grace, obtuvo los premios más importantes del Sundance Film Festival. El artista, que ya suena como potencial candidato a una nominación al Oscar, ha continuado un significativo proceso evolutivo de su arte. Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de dialogar con el artista.

¿Cómo te sientes con una película tan íntima, que haya tenido tantos reconocimientos?

—Me siento súper bien, de verdad. Para mí, fue una experiencia bonita y también importante, porque alguna gente sabe que me interesa dirigir y he estado escribiendo esta película sobre Puerto Rico, que acabo de terminar hace como una semana. Entonces, actuar obviamente me regala ese entendimiento que uno debe tener como director para trabajar con actores y pues meterme ahí en ese papel me ayudó mucho a nivel personal también. Fue como medio terapia y le metí mano desde que empecé. Estuve dos meses filmando y antes de filmar trabajé con acting coaches. Intenté hacerlo todo lo más natural que pude y ha salido bien. Las críticas sobre la actuación han sido súper buenas, y no me lo esperaba, entonces estoy contento con eso.

¿Cómo fue trabajar la dualidad de Vicente, un tipo lidiando con muchos demonios internos, pero a la misma vez nunca descuidó ese aspecto de ser un padre amoroso?

—Fue complicado porque yo no soy así con mi hijo. Mi hijo es todo lo contrario, soy puro amor y no peleo, yo nunca le he gritado a mi hijo, nunca. Tiene 10 años, y es que no he tenido la necesidad. Todo lo hablo con él. Y pues Vicente es todo lo contrario; sí, tiene un lado amoroso, que ese lado pues me salía natural con mis hijas en la película, pero pues tiene ese lado más oscuro que pues ahí es que se complicaba el personaje. Yo tuve vivencias de chamaco y pues agarré un poco de mi papá, agarré un poco de mi padrastro, lo mezclé, mis situaciones de vida y creo que se siente natural porque tuve la suerte de poder meterme bien en el personaje y no salir.

Esta película tiene muchos momentos donde los diálogos escasean, son escenas importantes donde tienes que transmitir emociones a través del lenguaje corporal. ¿Nos hablas un poquito sobre eso?

—Para mí, los ojos en un actor son fundamentales. La mirada, ahí se sabe todo, y si tú logras con la mirada proyectar un sentimiento sin tener que decir nada, pues estás ganando, que es algo que yo quiero usar en mi película.

Y de esta película que acabas de terminar de escribir, ¿piensas filmar en Puerto Rico?

—Es sobre la historia de Puerto Rico, desde ese momento en 1898 cuando llegan los Estados Unidos a Puerto Rico, y está todo ese periodo de las partidas sediciosas. Fernando Picó escribió un libro también que habla sobre ella, La guerra después de la guerra. Hay varios libros como War Against All Puerto Ricans, que es otro tipo de libro. Es la misma historia, pero contada de otra manera, y yo pues lo que hice fue que realicé una búsqueda por dos años durante la pandemia, mientras me encontraba en Puerto Rico. Es ficción, no es un documental, o sea, hay muchas cosas ficción, pero basada en hechos reales, pero, por ejemplo, Gangs From New York, es basada en una nota de periódico, todo lo demás es ficción. Aquí yo estoy siendo mucho más real con la historia, pero pues es ficción, es una película que quiero que a la gente le guste, y que se entretenga también, sin dejar la parte real de Puerto Rico. Yo estoy bien emocionado con esa película, y le voy a meter todo el corazón. Ahora tengo que buscar los actores, estoy hablando con un par de gente en mente, ganadores de Oscar, gente chévere, y el que escribió conmigo ya se ganó un Oscar, Alex Dinelaris, que escribió Birdman.